Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Turizm değil yapay zeka kurtardı! Karayip adası gelir rekoru kırdı

Turizm değil yapay zeka kurtardı! Karayip adası gelir rekoru kırdı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Turizm değil yapay zeka kurtardı! Karayip adası gelir rekoru kırdı
Yapay Zeka, Dijital Ekonomi, Turizm, Gelir, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Turizme bağımlı ekonomisiyle bilinen Karayipler’in küçük adası Anguilla, bu kez servetini sahillerden değil, dijital dünyadan kazandı. “.ai” alan adını taşıyan ülke, yapay zekâ furyasının merkezine oturarak milyonlarca dolar gelir elde etti.

Karayipler’in küçük adası Anguilla, adını taşıyan “.ai” alan adı sayesinde yapay zekâ çağının beklenmedik kazananlarından biri haline geldi.

BBC’nin haberine göre, yapay zeka teknolojilerine yönelik patlama, İngiliz Denizaşırı Toprağı olan Anguilla’ya milyonlarca dolar kazandırıyor.

1990’larda ülkelerin kendi internet uzantılarını (örneğin .us, .uk, .tr) aldıkları dönemde Anguilla da “.ai” uzantısına sahip olmuştu.

Şimdi bu kısaltma, “Artificial Intelligence” (yapay zeka) anlamına geldiği için dünya genelindeki şirketler bu alan adını satın almak için sıraya girdi.

Turizm değil yapay zeka kurtardı! Karayip adası gelir rekoru kırdı - 1. Resim

ADA EKONOMİSİ AI SAYESİNDE UÇUŞTA

Geçtiğimiz yıl ada, “.ai” alan adlarından 39 milyon dolar gelir elde etti  Ülke bütçesinin neredeyse dörtte birine denk geliyor.

Yaklaşık 16 bin nüfusa sahip Anguilla, bu yıl 48,8 milyon dolar, 2026’da ise 51 milyon dolar gelir bekliyor.

Gijital gelir modeli, kasırga sezonlarında turizme bağımlı olan ada ekonomisine istikrar kazandırmaya devam ediyor. 

Alan adı takip sitelerine göre dünyada şu anda 880 binden fazla .ai uzantılı site kayıtlı ve bu sayı bir yılda neredeyse iki katına çıktı.

2000’lerin başında Pasifik adası Tuvalu’nun ‘.tv’ alan adından elde ettiği kazanç modeli örnek olmuştu. Tuvalu, yayın platformlarından sağladığı yüksek gelirle dikkat çekmişti; şimdi benzer bir başarı Anguilla’nın ‘.ai’ devrimiyle yeniden sahneye çıkıyor.

Kaynak: Dış Haberler

Bakan Göktaş: Aile Yılı’nda 81 ilimizde 12 bine yakın etkinlik düzenledik“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail, Gazze'de esir takası öncesi tutukluları nakletti! Listeyi gizlice değiştirdi - Dünyaİsrail, Gazze'de esir takası öncesi tutukluları nakletti!ABD ve Türkiye yeni yol haritası hazırlıyor! 100 milyar dolarlık plan masada - DünyaABD ve Türkiye yeni yol haritası hazırlıyor!Gazze planında adı geçen Tony Blair, Epstein skandalına karışmış! - DünyaEpstein skandalı Blair’i vurdu!Ukrayna lideri Zelenskiy'den Trump’a sürpriz teklif! 'Barış arabulucusu ol' - DünyaZelenskiy'den Trump’a sürpriz teklif!NATO’dan savaş provası gibi devriye! Rusya’dan misilleme geldi - DünyaNATO’dan savaş provası gibi devriye!Avrupa’ya seyahat edecekler dikkat! Dijital sınır kontrolü geliyor - DünyaAvrupa’ya seyahat edecekler dikkat!
Sonraki Haber Yükleniyor...