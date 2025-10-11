Turizm değil yapay zeka kurtardı! Karayip adası gelir rekoru kırdı

Karayipler’in küçük adası Anguilla, adını taşıyan “.ai” alan adı sayesinde yapay zekâ çağının beklenmedik kazananlarından biri haline geldi.

BBC’nin haberine göre, yapay zeka teknolojilerine yönelik patlama, İngiliz Denizaşırı Toprağı olan Anguilla’ya milyonlarca dolar kazandırıyor.

1990’larda ülkelerin kendi internet uzantılarını (örneğin .us, .uk, .tr) aldıkları dönemde Anguilla da “.ai” uzantısına sahip olmuştu.

Şimdi bu kısaltma, “Artificial Intelligence” (yapay zeka) anlamına geldiği için dünya genelindeki şirketler bu alan adını satın almak için sıraya girdi.

ADA EKONOMİSİ AI SAYESİNDE UÇUŞTA

Geçtiğimiz yıl ada, “.ai” alan adlarından 39 milyon dolar gelir elde etti Ülke bütçesinin neredeyse dörtte birine denk geliyor.

Yaklaşık 16 bin nüfusa sahip Anguilla, bu yıl 48,8 milyon dolar, 2026’da ise 51 milyon dolar gelir bekliyor.

Gijital gelir modeli, kasırga sezonlarında turizme bağımlı olan ada ekonomisine istikrar kazandırmaya devam ediyor.

Alan adı takip sitelerine göre dünyada şu anda 880 binden fazla .ai uzantılı site kayıtlı ve bu sayı bir yılda neredeyse iki katına çıktı.

2000’lerin başında Pasifik adası Tuvalu’nun ‘.tv’ alan adından elde ettiği kazanç modeli örnek olmuştu. Tuvalu, yayın platformlarından sağladığı yüksek gelirle dikkat çekmişti; şimdi benzer bir başarı Anguilla’nın ‘.ai’ devrimiyle yeniden sahneye çıkıyor.