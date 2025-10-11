Avrupa’ya seyahat edecekler dikkat! Dijital sınır kontrolü geliyor

Avrupa Birliği, Schengen Bölgesi’ne girişlerde güvenliği artırmak ve sınır geçişlerini dijitalleştirmek amacıyla EES (Entry/Exit System – Giriş/Çıkış Sistemi) uygulamasını yarından itibaren devreye sokuyor.

Yeni sistemle birlikte, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç tüm Schengen ülkelerinde, AB üyesi olmayan yolcuların parmak izi ve yüz fotoğrafları dijital olarak kaydedilecek.

YOLCULARA BİYOMETRİK KAYIT ZORUNLULUĞU

EES kapsamındaki ülkelerde Schengen bölgesine giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının ilk girişlerinde yüz fotoğrafı, parmak izi ve kimlik bilgileri alınacak.

Bu bilgiler dijital ortamda saklanacak ve sonraki seyahatlerde sadece kimlik doğrulaması yapılacak.

12 yaş altındaki çocuklardan parmak izi alınmayacak.

Kısa süreli vizeyle seyahat eden yolcuların ise parmak izleri vize aşamasında alındığı için yalnızca fotoğrafları kaydedilecek.

Biyometrik pasaport sahipleri, self-servis geçiş noktaları sayesinde işlemleri çok daha hızlı tamamlayabilecek.

SÜRE AŞIMI OTOMATİK TESPİT EDİLECEK

Yeni sistem, Schengen bölgesinde izin verilen süreden fazla kalan veya girişi reddedilen yolcuları otomatik olarak tanımlayacak.

Bu veriler, sonraki vize başvurularında ya da ülkeye giriş denemelerinde dikkate alınacak.

EES ile birlikte, pasaport damgalama uygulamasına da kademeli olarak son verilmesi planlanıyor.

2026'DA TAM KAPASİTEYLE DEVREYE GİRECEK

EES sistemi 10 Nisan 2026 itibarıyla tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.

Avrupa Birliği, aynı yılın sonunda ETIAS (Avrupa Seyahat Bilgi ve İzin Sistemi) adlı ikinci dijital izin uygulamasını da yürürlüğe sokmayı planlıyor.

ETIAS ile vizesiz seyahat hakkına sahip yolcular, seyahat öncesinde çevrimiçi izin almak zorunda kalacak.

Her iki sistem de, Avrupa sınırlarında güvenliği artırmayı ve kontrol süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

EES İLK OLARAK HANGİ ÜLKELERDE UYGULANACAK?

Avrupa basınına göre, ilk aşamada Estonya, Lüksemburg ve Çekya, tüm varış ve ayrılış noktalarında EES’yi kullanmaya başlayacak.

Almanya’da ise sistem yarından itibaren Düsseldorf Havalimanı’nda devreye alınacak; Frankfurt ve Münih’in önümüzdeki haftalarda sisteme katılması bekleniyor.

İsviçre’de EES, Basel ve Cenevre havalimanlarında yarın itibarıyla aktif olacak.

Zürih’te 17 Kasım’da, küçük şehirlerde ise 2026 Mart ayı sonunda uygulamaya geçilecek.

“SINIRDA YOĞUNLUK OLABİLİR”

Seyahat sektörü temsilcileri, ilk haftalarda sınır geçişlerinde yoğunluk ve kuyrukların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere merkezli Advantage Travel Partnership CEO’su Julia Lo Bue-Said, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Yeni sistemin devreye girmesiyle özellikle havalimanlarında 3–4 saatlik gecikmeler yaşanabilir.”

uyarısında bulundu.

Eurostar ve Eurotunnel, gecikmeleri azaltmak için kabin sayısını iki katına çıkardı ve yolculara trenlere daha erken binme izni verdi.