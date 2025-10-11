NATO’dan savaş provası gibi devriye! Rusya’dan misilleme geldi

İngiltere Savunma Bakanlığı, iki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) uçağının bu hafta Rusya sınırı boyunca ABD ve NATO ile ortak 12 saatlik bir devriye görevi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rus insansız hava araçları son günlerde Polonya, Romanya ve Estonya hava sahasını ihlal etmişti.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, operasyonu “Putin’e verilen net bir uyarı” olarak nitelendirdi: “Bu görev, sadece istihbarat değeri taşımıyor, aynı zamanda Putin ve düşmanlarımıza NATO’nun birlik ve kararlılığını gösteriyor.”

Görev kapsamında bir RC-135 Rivet Joint elektronik gözetleme uçağı ve bir P-8A Poseidon deniz devriye uçağı, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait KC-135 yakıt ikmal uçağının desteğiyle Kuzey Kutbu üzerinden Belarus ve Ukrayna sınır hattına uçtu.

MOSKOVA'DAN KARŞI HAMLE: KALİNİNGRAD'DA BOMBARDIMAN TATBİKATI

NATO’nun güç gösterisine karşılık Rusya da Baltık Filosuna ait bombardıman uçaklarını Kaliningrad’daki bir eğitim sahasında havalandırdı.

TASS ajansına göre, Su-30SM2 ve Su-24M tipi savaş uçakları, “düşman zırhlı konvoylarını vurma ve hava savunmasından kaçma” tatbikatı yaptı.

Estonya, Letonya ve Litvanya yönetimleri acil durum planlarını devreye sokarken, Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys Reuters’a, “Hazır olduğumuzu söylemek toplumumuz için güven verici bir mesaj,” ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN NÜKLEER GÖZDAĞI

Öte yandan Vladimir Putin, yeni nesil nükleer silahlar üzerinde testlerin sürdüğünü doğruladı: