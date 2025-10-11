Kahvehanede gece yarısı dehşet anları: Av tüfeğiyle vurup kaçtı
Uşak’ta kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti. Husumetli olduğu iki kişiyle kavga eden S.G., av tüfeğiyle U.K.’yi ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan saldırgan, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.
AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ
Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan S.G. (36), U.K. (46) ve B.S.Z (46) arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle S.G., yanında bulunan av tüfeğiyle U.K.'ye ateş etti.
YARALAYIP KAÇTI, GÖZALTINA ALINDI
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan U.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, olayın ardından kaçan S.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
