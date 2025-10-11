Gözler Suriye'ye çevrilmişken Bakan Güler'den terör örgütlerine gözdağı!
Milli Savunma Bakanı Güler, “Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal terör faaliyetlerine son vermelidir. Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
