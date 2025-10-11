Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gözler Suriye'ye çevrilmişken Bakan Güler'den terör örgütlerine gözdağı!

Gözler Suriye'ye çevrilmişken Bakan Güler'den terör örgütlerine gözdağı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözler Suriye&#039;ye çevrilmişken Bakan Güler&#039;den terör örgütlerine gözdağı!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Güler, “Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal terör faaliyetlerine son vermelidir. Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adanasporlu futbolcular lokantada rehin kaldı! Başkan telefonlara çıkmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sloganları duyunca dayanamadı: Gazze'ye önce ben gideceğim! - Gündem"Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz"Dışişleri duyurdu! Türkiye ve Suriye yarın Ankara'da masaya oturacak - GündemDışişleri duyurdu! Türkiye ve Suriye yarın Ankara'da masaya oturacakGazzeli genç kızın paylaşımına Instagram'dan skandal Türkçe çeviri: Bitmedi tatlım, bu daha başlangıç - GündemGazzeli gence Instagram'dan skandal çeviriHakkında soruşturma izni istenen Mansur Yavaş sessizliğini bozdu - GündemSoruşturma izni istenmişti! Yavaş sessizliğini bozduErva ve Zümra’nın hayali gerçek oldu: Bakan Uraloğlu uçak sevdalısı ikizlere kokpit kapılarını açtı - GündemUraloğlu uçak sevdalısı ikizlere kokpit kapılarını açtı!Hadise, İrem Derici, Dilan Polat... MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'ünlü' paylaşımı - GündemMHP'li Yıldız'dan dikkat çeken 'ünlü' paylaşımı
Sonraki Haber Yükleniyor...