Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bu akım sosyal medyada hızla yayılıyor: 'Büyük bebekler' tehlikenin habercisi

Bu akım sosyal medyada hızla yayılıyor: 'Büyük bebekler' tehlikenin habercisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akım sosyal medyada hızla yayılıyor: &#039;Büyük bebekler&#039; tehlikenin habercisi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada hızla yayılan bir trend, tartışmaları da beraberinde getirdi. Normale göre aşırı kilolu olan bebeklerini ''büyük bebek'' etiketiyle paylaşan annelerin videosu kısa sürede viral olurken, uzmanlar bunun ileride büyük tehlikelere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Dünyanın farklı yerlerinde yayılan yeni bir trend, farklı yorumları da beraberinde getirdi. İngiliz basınına yansıyan haberde, normale göre aşırı kilolu olan bebeklerin anneleri tarafından TikTok’ta #BigBaby (Büyük Bebek) etiketiyle paylaşıldığı görülüyor. 

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan 'sevimli bebeklere' kullanıcılardan övgüler yağıyor. 

4 AYLIK: 10 KİLO, 60 SANTİMETRE 

Temmuz ayında Oklahoma'lı anne Maci Mugele, 60 cm uzunluğunda ve 10 kilo ağırlığında olan dört aylık oğlu Gunner'ı paylaştı. 44 milyondan fazla izlenen başka bir videoda ise Houri Hassan-Yari aşırı iri oğlunu, ''Tombul oğlumu seviyorum.'' notuyla paylaştı.  

Bu akım sosyal medyada hızla yayılıyor: 'Büyük bebekler' tehlikenin habercisi - 1. Resim

Yüzlerce kullanıcı bu bebekleri çok sevimli bulurken, bazıları ise sağlık riskleri konusunda uyarıyor, hatta ebeveynleri 'çocuk istismarı' ile suçluyor.

Fenomenlere sorulanlar arasında çoğunlukla ''Ona ne yediriyorsunuz?'', ''Babasının boyu ne kadar?'' ''Nasıl doğum yaptınız?'' yorumları yer alıyor.  

Uzmanlar, bu bebeklerin ''Fetal makrozomi'' olarak bilindiğini yani 'büyük vücut' anlamına geldiğini bildirdi. Birleşik Krallık'ta yaklaşık her on bebekten biri bu kategoriye girdiği ve bu oranın her geçen yıl arttığı kaydedildi. Obezite oranlarının artığını belirten uzmanlar, diyabet oranlarının da arttığını vurguladı. 

Uzmanlar, sosyal medya trendinin sevimliliğin ötesinde olmaktan çok, endişe verici olduğunu vurguladı. Cambridge Üniversitesi'nde fetal ve plasenta fizyolojisi uzmanı olan Profesör Amanda Sferruzzi-Perri, gebelik diyabetinin kontrol altına alınmaması halinde hem anne hem de çocuk için ciddi uzun vadeli riskler taşıyabileceği konusunda uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

''Gebelik diyabeti olan kadınların dolaşımlarında glikoz kullanımı genellikle zayıftır ve bu da insülin direncine yol açar. Annede daha fazla glikoz olması, bebekte daha fazla glikoz anlamına gelir ve fetal pankreasın bol miktarda insülin salgılamasını uyarır. Bu durum bebeğin henüz anne karnındayken aşırı yağ dokusu geliştirmesine ve hatta daha büyük kemiklere sahip olmasına neden olur.''

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kongresi'nde polislere yönelik ifadeler! EGM suç duyurusunda bulundu22 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte günün puan tablosu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filistin Devleti'ni peş peşe tanıyan Avrupa ülkeleri kısa vadede neyi değiştirebilir? - DünyaFilistin’de kısa vadede neler değişecek?Yetkililer duyurdu! Japonya'da bir eyalette dijital cihaz kullanımı 2 saatle sınırlandırılacak - DünyaYetkililer duyurdu! Dijital cihaz kullanımına 2 saatlik sınırlamaABD'de 1953'te yazılan kartpostal 72 yıl sonra sahibine ulaştı! ''Üzgünüz, biraz gecikti'' - Dünya'Biraz geciken' kartpostal! 72 yıl sonra sahibini şaşkına çevirdiCharlie Kirk'ün anma töreninde dikkat çeken açıklama! Eşi, ''Affettim'' dedi, Trump öfke kustu - DünyaKirk'ün anma töreninde dikkat çeken açıklamaİsrail ordusundan üniversite kampüsüne baskın! Yaralılar var - Dünyaİsrail ordusundan üniversite kampüsüne baskın! Yaralılar varAvustralya'da acil hattın çökmesi ölüm getirmişti! Yetkililer harekete geçti - DünyaAcil hattın çökmesi ölüm getirmişti! Yetkililer alarma geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...