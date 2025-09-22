Bu akım sosyal medyada hızla yayılıyor: 'Büyük bebekler' tehlikenin habercisi

Dünyanın farklı yerlerinde yayılan yeni bir trend, farklı yorumları da beraberinde getirdi. İngiliz basınına yansıyan haberde, normale göre aşırı kilolu olan bebeklerin anneleri tarafından TikTok’ta #BigBaby (Büyük Bebek) etiketiyle paylaşıldığı görülüyor.

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan 'sevimli bebeklere' kullanıcılardan övgüler yağıyor.

4 AYLIK: 10 KİLO, 60 SANTİMETRE

Temmuz ayında Oklahoma'lı anne Maci Mugele, 60 cm uzunluğunda ve 10 kilo ağırlığında olan dört aylık oğlu Gunner'ı paylaştı. 44 milyondan fazla izlenen başka bir videoda ise Houri Hassan-Yari aşırı iri oğlunu, ''Tombul oğlumu seviyorum.'' notuyla paylaştı.

Yüzlerce kullanıcı bu bebekleri çok sevimli bulurken, bazıları ise sağlık riskleri konusunda uyarıyor, hatta ebeveynleri 'çocuk istismarı' ile suçluyor.

Fenomenlere sorulanlar arasında çoğunlukla ''Ona ne yediriyorsunuz?'', ''Babasının boyu ne kadar?'' ''Nasıl doğum yaptınız?'' yorumları yer alıyor.

Uzmanlar, bu bebeklerin ''Fetal makrozomi'' olarak bilindiğini yani 'büyük vücut' anlamına geldiğini bildirdi. Birleşik Krallık'ta yaklaşık her on bebekten biri bu kategoriye girdiği ve bu oranın her geçen yıl arttığı kaydedildi. Obezite oranlarının artığını belirten uzmanlar, diyabet oranlarının da arttığını vurguladı.

Uzmanlar, sosyal medya trendinin sevimliliğin ötesinde olmaktan çok, endişe verici olduğunu vurguladı. Cambridge Üniversitesi'nde fetal ve plasenta fizyolojisi uzmanı olan Profesör Amanda Sferruzzi-Perri, gebelik diyabetinin kontrol altına alınmaması halinde hem anne hem de çocuk için ciddi uzun vadeli riskler taşıyabileceği konusunda uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

''Gebelik diyabeti olan kadınların dolaşımlarında glikoz kullanımı genellikle zayıftır ve bu da insülin direncine yol açar. Annede daha fazla glikoz olması, bebekte daha fazla glikoz anlamına gelir ve fetal pankreasın bol miktarda insülin salgılamasını uyarır. Bu durum bebeğin henüz anne karnındayken aşırı yağ dokusu geliştirmesine ve hatta daha büyük kemiklere sahip olmasına neden olur.''