Katarlı 3 diplomat Mısır'da öldü! Kahire Büyükelçiliğinden açıklama geldi
Dünya Haberleri
Kaynak: Anadolu Ajansı
Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Katar, Şarm eş-Şeyh'te meydana gelen trafik kazasında 3 diplomatının hayatını kaybettiğini bildirdi. Katar’ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Sâmir Al Sâni, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında öldükleri bildirildi.
CENAZELERİ BUGÜN ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK
Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya getirileceği kaydedildi.
