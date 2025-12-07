Küçükçekmece’de İSKİ’nin kazıp kapattığı yolda sağanak sonrası çökme oluştu. İki araç çukura gömüldü, yayalar da düşerek yarı yoldan döndü. Mahalleli, "15 gün önce kazdılar, öylece bıraktılar" diyerek tepki gösterdi.

Küçükçekmece’de İSKİ’nin kazı çalışması yapıp kapattığı sokak, sağanak yağışla birlikte adeta çöktü. Kemalpaşa Mahallesi 3. Can Sokak’ta oluşan dev çukur hem araçları hem de yayaları zor durumda bıraktı.

İki araç bir anda çöken zemine gömülürken, bazı yayalar da yürürken çukura düşerek yaralanma tehlikesi geçirdi. Çukura saplanan araçlar iş makinesiyle güçlükle çıkarıldı.

Küçükçekmece'de yol çöktü! Araçlar çukura gömüldü, yayalar içine düştü

Öte yandan, sokağa giren araçlar geçmekte zorlanırken yürüyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

"ÜZERİNİ KAPATIP, GİTTİLER"

Konu ile ilgili konuşan esnaf Salim Demirkol, "Saat 15.00 sıralarında burası çöktü ve 2 tane araç içine girdi. Burada esnaf olarak biz yardımcı olduk. İnsanlar, camiden çıkan yaşlı amcalar buraya düştü. Onları biz kurtarmaya çalıştık.

Esnaf olarak burada çok mağduruz. İSKİ burayı 15 gün önce kazdı. Üzerini kapattı ve o şekilde bıraktı. Burada lağım kokusu var. Tıkanma yapıyor. Araçlar geçerken çok zorlanıyor. İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyor" dedi.

