İstanbul’da gece başlayan sağanak özellikle Avrupa Yakası’nda etkili olurken, bazı ilçelerde metrekareye 67 kilograma kadar yağış düştü. Şiddetli yağışın yarın sabaha kadar sürmesi beklenirken, M9 Ataköy–Olimpiyat metro hattı Yenibosna durağında su baskını meydana geldi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak gece saatlerinde başladı. Gök gürültüsü ve şimşek eşliğinde kuvvetli süren yağmur, barajlara bir nebze olsun nefes aldırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin farklı bölgelerinde devam eden sağanağa dair açıklamada bulundu.

ÖZELLİKLE 6 İLÇEYİ VURDU

AKOM verilerine göre, dün gece yarısından itibaren şiddetini artıran gök gürültülü sağanağın özellikle Arnavutköy, Sarıyer, Şişli, Bakırköy, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde etkili olduğu aktarıldı. Açıklamada, İstanbul'un farklı noktalarında metrekareye 5 ila 67 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi.

YARIN SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

Arnavutköy, Çatalca ve Başakşehir'de devam eden kuvvetli yağışın akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda da etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, yağışın yarın sabaha kadar yer yer yoğun şekilde devam edeceği ifade edildi.

İBB’YE BAĞLI METROYU SU BASTI

Megakenti etkisi altına alan sağanak yağış, İBB’ye bağlı M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı Yenibosna durağında su baskınına neden oldu. Baskın sonucu metro durağı göle dönerken, bazı yürüyen merdivenler ise hizmet dışı kaldı.

Metro istasyonunun tavan ve duvarlarından sular aktı. Metroyu kullanan bazı vatandaşların tavanlardan damlayan sulardan dolayı istasyon içerisinde şemsiye açması dikkatlerden kaçmadı.

Metro görevlileri, ellerindeki çekpaslar ile suyu tahliye etmeye çalıştı.

