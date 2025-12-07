Meteoroloji ve valilik açıklamada bulunmuştu, İstanbul’da pazar günü için verilen sağanak uyarısı gece saatlerinde başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin pazar günü için yaptığı sağanak uyarısının ardından yağış, gece saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olmaya başladı. Gün içinde aralıklarla görülen yağmur, gece yarısı sağanak ve gök gürültüsüne dönüştü.

İNSANLAR YOLDA YÜRÜYEMEDİ

Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taksim’de yürümekte güçlük çeken bazı kişilerin açık olan dükkânlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü.

Şiddetli yağış araç sürücülerine de zor anlar yaşattı.

DAHA ETKİLİ OLACAK!

Sağanağın özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ VATANDAŞLARI UYARDI!

İstanbul Valiliği, 7 Aralık Pazar günü için yayınladığı uyarıda, kentte sel, su baskını, ani akıntı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlardan tedbirli olmaları ve ulaşım planlamalarını hava durumuna göre yapmaları istendi.

Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul’da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

