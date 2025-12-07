İstanbul'u sağanak vurdu! Eyüpsultan’daki zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi
Eyüpsultan TEM Otoyolu’nda sağanak nedeniyle meydana gelen kazada 7 araç birbirine girdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik durma noktasına geldi.
Kaza 02.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Sapağı Metris yönünde meydana geldi. Sağanak sebebiyle görüşün azaldığı yolda 7 araç birbirine girdi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi kişi olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TEM'DE UZUN KUYRUK OLUŞTU
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken TEM Otoyolu’nun 2 şeridi kapatıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik durma noktasına geldi.
Kazaya karışan araçların bir kısmı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırırken diğer araçlar kendi imkanlarıyla kaza alanından ayrıldı. Araçların ayrılmasının ardından trafik polis ekiplerinin nezaretinde normale döndü. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.