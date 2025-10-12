Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tam burslu öğrenciye 325 bin liralık şok! KDK devreye girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tam burslu bir öğrenciden, yıllar sonra 'sınıf tekrarı' gerekçesiyle 325 bin lira isteyen üniversiteye Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) müdahale etti. Kurumun girişimiyle öğrenci yalnızca 54 bin 939 lira ödeyecek.

2020 yılında İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine 'tam burslu' olarak yerleşen bir öğrenci, hazırlık sınıfını geçemedi. Öğrenci 2021-2022 akademik yılında sınıf tekrarı yaparken, bursunun kesileceğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadı ve sistemde 'tam burslu' olarak görünmeye devam etti.

ÖĞRENCİDEN 325 BİN LİRA İSTEDİLER

Ancak öğrenci üçüncü sınıfa geçtiğinde, üniversite yönetimi sınıf tekrarı yaptığı yıl için güncel eğitim ücretini esas alarak 325 bin lira talep etti. Ödeme gücü bulunmadığını belirten öğrenci, uygulamanın burs yönergesine aykırı olduğunu savunarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

KDK DEVREYE GİRDİ

Başvuruyu değerlendiren KDK, üniversite yönetimiyle temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda üniversite, 2025-2026 yılı için istenen 325 bin liralık tutardan vazgeçerek, yalnızca öğrencinin sınıf tekrarı yaptığı 2021-2022 yılındaki ücret olan 54 bin 939 liranın ödenmesine karar verdi.

