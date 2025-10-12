Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrolde yer aldığı Güller ve Günahlar dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide Oya Unustası'nın canlandırdığı Berrak karakteri öldü mü merak konusu oldu. İşte Oya Unustası’nın kariyerine ve rol aldığı yapımlara dair ayrıntılar…

Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in üstlendiği dizide, Oya Unustası’nın canlandırdığı Berrak karakteri kısa sürede izleyicinin ilgisini çekti. Karakterin dizide yaşadığı trajik olaylar ve son sahnelerdeki gelişmeler "Berrak öldü mü" sorusunu gündeme getirdi. 

GÜLLER VE GÜNAHLAR BERRAK KİM, ÖLDÜ MÜ?

Oya Unustası’nın canlandırdığı Berrak karakteri, Serhat’la birlikte cemiyet dünyasının örnek çifti olarak tanıtıldı. Ancak lise arkadaşı Sedef’in ortaya çıkmasıyla Berrak’ın geçmişine dair sırlar birer birer açığa çıkmaya başladı. Şantajla sıkıştırılan Berrak, kızının babasına ulaşmaya çalışırken olaylar kontrolünden çıktı. Havuz başında hareketsiz şekilde bulunan Berrak, hastaneye kaldırıldı ve kontrollü komaya alındı. Berrak'ın durumu dizinin ilerleyen bölümlerinde netleşecek. 

Güller ve Günahlar Berrak kim, öldü mü? Oya Unustası oynadığı diziler ve filmler! - 1. Resim

OYA UNUSTASI KİMDİR?

Oya Unustası, 31 Mart 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan oyuncu, sahne sanatları eğitimi aldı ve Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri gördü. 2013 yılında Miss Turkey yarışmasına katılarak ilk 20’ye giren Unustası, ekran kariyerine küçük bir rolle adım attı.

İlk oyunculuk deneyimini Kaybedenler Kulübü filminde yaşayan Oya Unustası, ardından televizyon dizilerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Son olarak Güller ve Günahlar dizisinde “Berrak” karakteriyle dikkat çekti. Eylül 2021'de kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Tansu Taşanlar ile evlendi. 

Güller ve Günahlar Berrak kim, öldü mü? Oya Unustası oynadığı diziler ve filmler! - 2. Resim

OYA UNUSTASI OYNADIĞI DİZİLER

İzmir Çetesi - 2011

Akasya Durağı - 2012

Sevdaluk - 2013

Beyaz Karanfil - 2014

Kalbim Ege'de Kaldı - 2015

Diriliş Ertuğrul - 2018

Masum Değiliz - 2018

Hercai - 2019-2021

Ömer - 2024

Sen Ağlama İstanbul 2025

Güller ve Günahlar 2025-

İnternet:

1973: Biltmore Oteli Cinayeti - 2023

Masumiyet Müzesi - Yakında

Sinema:

Kaybedenler Kulübü - 2011

