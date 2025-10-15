Pakistan, Afganistan’la 48 saatlik ateşkes ilan etti!

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan sınırında son günlerde yaşanan yoğun çatışmaların ardından 48 saatlik geçici bir ateşkes ilan etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pakistan ve Afgan tarafları, mevcut gerilime barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla diyalog yoluyla samimi çaba gösterecekler” denildi.

İlgili Haber Pakistan Kabil’e hava saldırısı düzenledi!

İslamabad yönetimi, ateşkesin Taliban yönetiminin talebi üzerine kabul edildiğini ve yerel saatle 18.00’de (PKT) yürürlüğe girdiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, Pakistan’ın sınır güvenliğini korumakta kararlı olduğu, ancak bölgesel istikrar için diplomatik kanalların açık tutulacağı iletildi.

KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN DEVREYE GİRDİ!

Katar ve Suudi Arabistan’ın devreye girmesiyle sınır hattındaki saldırılar geçici olarak sona ermişti.

Hafta sonu yaşanan ve bir düzineden fazla sivilin ile bir askerin hayatını kaybettiği kanlı çatışmaların ardından taraflar sınır hattında operasyonları durdurmayı kabul etmişti. Ancak kısa süre sonra, hem Taliban unsurları tarafından ateşkes ihlal edildi.

NELER OLDU?

Sınır hattında tansiyon, Taliban’ın 2021’de Kabil’de yönetimi devralmasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim Çarşamba günü de devam etti.

Çatışmalar, Afganistan’ın Kandahar eyaletine bağlı Spin Boldak bölgesinde meydana geldi.

PAKİSTAN ORDUSU: DÖRT NOKTADA SALDIRI

Pakistan ordusu, Afgan Talibanı ve Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) güçlerinin Belucistan sınırındaki dört noktaya şafak öncesi saldırı düzenlediğini duyurdu.

Sekiz mevzi ve altı tankın imha olduğu, 25 ila 30 Taliban mensubunun öldüğü yönünde bilgi paylaşıldı.

AFGAN TARAFINDA 12 ÖLÜ, 100'DEN FAZLA YARALI

Afgan geçici yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 12 Afgan vatandaşının öldüğünü, 100’den fazla kişinin yaralandığını aktardı.

Afgan güçleri, Pakistan’ın karşı saldırısı sırasında bir tankı ele geçirdiğini ileri sürdü.

Pakistanlı bir güvenlik kaynağı bu iddiayı reddetti ve Taliban’ın ateşkes talep ettiğini” söyledi.

ŞERİF: EGEMENLİK KORUNACAK

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Taliban ve TTP saldırılarını “provokasyon” olarak niteledi.

Şerif, Pakistan’ın ulusal bütünlüğü ve egemenliğinin “ne pahasına olursa olsun korunacağını” dile getirdi.