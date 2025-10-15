İsrailli Büyükelçiden Türkiye itirafı: Osmanlı’dan bu yana en güçlü dönemindeler

Gazze’deki anlaşmanın ardından Türkiye’nin bölgesel etkisi hızla artarken, İsrail cephesinde endişe sesleri yükseliyor.

İsrail’in eski ABD Büyükelçisi Danny Ayalon, Türkiye’nin “Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana en güçlü jeopolitik dönemini yaşadığını” söyledi.

Kudüs merkezli TV7 kanalında yayınlanan Jerusalem Studio programına katılan Danny Ayalon, “Erdoğan ve AKP artık Gazze’de olacak” dedi. Bunun İsrail açısından büyük bir sorun anlamına geldiğini paylaştı.

Ayalon, “Bence tarihsel bir bakış açısıyla Türkiye, Orta Doğu’nun her yerine ve neredeyse tüm Avrupa’ya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana en güçlü jeopolitik dönemini yaşıyor” sözlerini iletti.

"VİYANA'DA DURDURULMASALARDI AVRUPA'YI DA ALIRLARDI" İsrailli diplomat, Türkiye’nin jeopolitik olarak yeniden yükselişe geçtiğine değindi: “1638’de Viyana’da durdurulmasalardı Avrupa’yı da ele geçirmiş olurlardı. Şimdi çok güçlüler çünkü rakipleri düşüşte. Erdoğan’ın Trump’la olan kişisel ilişkisi de bu gücü artırıyor.” İsrailli büyükelçi ayrıca Gazze sürecine Türkiye’nin dahil edilmesine ilişkin değerlendirmesinde de, “Trump’ın Türkiye’yi Gazze’de devreye sokması, İsrail açısından kesinlikle büyük bir soruna neden oldu” dedi.

“TÜRKİYE ARTIK ORADA OLACAK”

Programda konuşan eski İsrail Büyükelçisi Danny Ayalon, “Erdoğan ve Hamas ideolojisine bağlı AKP’nin, yani Türkiye’nin artık orada olacağını unutmamalıyız” ifadelerini kullandı. Ayalon, Gazze’deki Türk varlığının İsrail açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu yinelerken, bölgedeki mali akışların önemli bir kısmının Türk şirketleri üzerinden döndüğünü ileri sürdü.

Ayalon ayrıca, “Gazzelileri çadırlara yerleştirerek Türkiye için bir çıkar alanı oluşturduk. Çünkü yeniden inşa sürecinde Türk şirketleri büyük pay sahibi olacak” dedi.

"TÜRKLER HER YERDE: ORTADOĞU, AFRİKA, AVRUPA, KAFKASYA"

Ayalon’un en dikkat çeken sözlerinden biri, Türkiye’nin küresel izine dair oldu:

“Türkler kendilerini sadece bölgesel güç değil, neredeyse bir süper güç olarak görüyor. Rusya ile eşit olduklarını düşünüyorlar. Geçmişte olduğu gibi şimdi de her yerde parmak izlerini görüyoruz; Ortadoğu, Avrupa, Afrika ve Kafkasya’da…”.

"ABD'NİN BÖLGEDEKİ PLANLARI TÜRKİYE'SİZ OLMAZ"

Aynı programda konuşan TV7 Editörü Amir Oren ise, ABD’nin bölgesel politikaları için Türkiye’nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu söyledi.

Oren, “1946’da Washington Büyükelçisi Münir Ertegün’ün naaşının Missouri zırhlısıyla İstanbul’a getirilmesi, İngiliz etkisinin sonu ve Amerikan 6. Filo’nun başlangıcıydı. Türkiye ile kurulan bağın simgesidir” ifadelerini kullandı.

Oren, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Ortadoğu’da barışın sağlanmasında Ankara ile ilişkileri vazgeçilmez gördüğünü söyledi.