Kolombiya Gazze için harekete geçti: Uyuşturucu baronlarının altınları Filistin'e gidecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'deki çocukların tedavisi için çarpıcı bir karar açıkladı.

Petro, uyuşturucu kaçakçılarından el konulan tüm altınların satılacağını ve elde edilen gelirin Gazze’de yaralanan çocukların tıbbi bakımı için kullanılacağını duyurdu.

“Zengin ülkelerin yapmadığını biz yapacağız” diyen Petro, uluslararası kamuoyuna insanlık çağrısı yaptı.

"GAZZE'DE SİLAHLARIN İYİ KULLANIMI MI OLUR?"

Petro, Yemen Haber Ajansı (Saba) tarafından izlenen X paylaşımında, Gazze’de yaşanan katliama tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı, “Gazze’de silah kullanımının ‘iyi’ anlamına geldiğini söylüyorlar. Peki bu silahların iyi kullanımı mı?” diyerek sitem etti.

Petro, 200 binden fazla sivilin yaralandığı, 20 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 70 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze saldırılarını “soykırım” olarak niteledi.

"SİLAH TEDARİKİ SOYKIRIM SUÇUNA ORTAKLIKTIR"

İsrail’e silah gönderen ülkelere tepki gösteren Petro, şu ifadeleri kullandı: “Netanyahu soykırım işlerken, birkaç ülke tarafından İsrail’e silah tedarik edilmesi övgüye değer bir eylem değildir. Bu, mahkumların serbest bırakılmasının nedeni olamaz, cennetin kapılarını da açmaz. Aksine, açık bir suç ortaklığıdır.”

Petro, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıların Amerikan ve Avrupa desteğiyle gerçekleştirildiğini, binlerce Filistinlinin hala enkaz altında olduğunu hatırlattı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Petro, Gazze’deki ateşkes sürecinde arabuluculuk yapan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır’a özel teşekkür mesajı yayımladı.

Petro, X hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze’de ateşkesin sağlanmasına, mahkum değişimine ve soykırımdan etkilenen Filistinlilere insani yardım ulaştırılmasına imkan tanıyan değerli çabalarından dolayı Katar, Türkiye, Mısır ve ABD’ye teşekkür ediyoruz” bilgisini paylaştı.

Kolombiya lideri, “Bir sonraki aşamada işgalin sona erdirilmesi, soykırım, yerleşim politikaları, mültecilerin geri dönüşü ve Doğu Kudüs’teki durum ele alınmalıdır”. dedi.

Petro, ülkesinin bu süreçte aktif rol almaya hazır olduğunu vurgulayarak, “Kolombiya, hayat hakkına, uluslararası hukuka ve insan onuruna dayalı adil ve kalıcı bir barış için diyalog yolunu desteklemeye devam edecek” şeklinde konuştu.