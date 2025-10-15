Ali Naci Küçük ve Emre Bol'dan Milli Takım yorumu: Sıra Dünya Kupası'nda

A Milli Takım, Kocaeli'de ağırladığı Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir galibiyet elde etti. Milli Takım'ın oyununu öven spor yorumcusu Emre Bol, "İspanya'nın grup liderliği zaten belliydi. Bizim hedefimiz ikinci olup play-off oynamaktı. Gürcistan galibiyetiyle bu hedefe çok yaklaştık. Muhtemel rakiplerimiz Kuzey Makedonya ve İsveç. Artık başkalarının takımlarını tutmaktan bıktık. Bu jenerasyonla Dünya Kupası'na katılmamamız için hiçbir sebep yok" dedi.

"ÇOK İYİ BİR LİDERE SAHİBİZ"

Ali Naci Küçük, teknik direktör Vincenzo Montella'ya dikkat çekerek, "Çok iyi bir jenerasyona ve çok iyi bir lidere sahibiz. Gürcistan karşısındaki galibiyet moral açısından çok önemliydi. Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final gördük, şimdi sıra dünya sahnesinde iz bırakmakta" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG YORUMU

Emre Bol ve Ali Naci Küçük, Süper Lig'deki yarışa da değindi. Bol, "Şampiyonluk için konuşmak erken ama Galatasaray'ın 6 puanlık avantajı önemli. Eğer fark açılırsa Fenerbahçe camiası sıkıntı yaşayabilir. Tedesco'nun bir şansı hak ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ali Naci Küçük ise "Galatasaray'ın en büyük avantajı istikrar ve Okan Buruk'un sistemidir. Fenerbahçe camiasının da Sadettin Saran ve Tedesco'ya sabırla destek olması şart. Avrupa ve lig temposu Galatasaray'ı zorlayacak ama yarış son ana kadar sürecek" dedi.