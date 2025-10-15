Yüzünü gizleyip, sokağa çıktı! Fenerbahçeli yıldızın çabası yetmedi
Fenerbahçe forması diyen Fred, çocuklarını parka götürürken tanınmamak için yüzünü gizledi ancak bu çabasında başarılı olamadı. Kimliği ortaya çıkan Brezilyalı yıldız, sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, milli maç arasında çocuklarını parka götürdü. Yüzünü atkı ve kapüşonla gizlemeye çalışan 32 yaşındaki futbolcu, yine de tanınmaktan kurtulamadı.
PEŞ PEŞE FOTOĞRAF İSTEKLERİ
Oğluyla birlikte lunaparka giden Fred'in kimliği, çevredekilerin çocuğunu tanıması üzerine kısa sürede ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar, yıldız oyuncuyu fark ettikten sonra fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
BAŞARILI OLAMADI
İstanbul'da tanınmadan ailesiyle eğlenceli anlar yaşamak isteyen Fred'in, gizlenmek adına verdiği mücadele sosyal medyanın gündemine oturdu.
