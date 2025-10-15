Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Akaryakıta indirim ya da zam geldi mi? 15 Ekim 2025 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti

Akaryakıta indirim ya da zam geldi mi? 15 Ekim 2025 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıta indirim ya da zam geldi mi? 15 Ekim 2025 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıta indirim ya da zam geldi mi? İşte, 15 Ekim 2025 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Milyonlarca sürücü, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanacak muhtemel artış ya da indirimleri yakından takip ediyor. Döviz kurlarındaki değişim, uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, yakıt ücretlerinde sık sık oynama yaşanmasına sebep oluyor.

15 Ekim Çarşamba günü itibarıyla güncel fiyatlar yeniden belirlendi. İşte tüm detaylar... 

Akaryakıta indirim ya da zam geldi mi? 15 Ekim 2025 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti - 1. Resim

AKARYAKITA İNDİRİM YA DA ZAM GELDİ Mİ?

15 Ekim 2025 Çarşamba günü benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam ya da indirim bulunmamaktadır.

Akaryakıta indirim ya da zam geldi mi? 15 Ekim 2025 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti - 2. Resim

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.18 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.27 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,71 TL

Akaryakıta indirim ya da zam geldi mi? 15 Ekim 2025 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti - 3. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.00 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.13 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,08 TL

Akaryakıta indirim ya da zam geldi mi? 15 Ekim 2025 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti - 4. Resim

15 EKİM ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 54.29 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 27.60 TL

Akaryakıta indirim ya da zam geldi mi? 15 Ekim 2025 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti - 5. Resim

15 EKİM İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 53.35 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 54.61 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 27.53 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şara ve Putin'in görüşmesi esnasında bu da oldu! Esad şehir turuna çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sahtekarlar Haluk Bilginer konuk oyuncu mu, diziden ayrıldı mı? - HaberlerSahtekarlar Haluk Bilginer konuk oyuncu mu, diziden ayrıldı mı?5G hangi telefonlarla uyumlu? Bakan Uraloğlu süreci açıkladı - Haberler5G hangi telefonlarla uyumlu? Bakan Uraloğlu süreci açıkladıYDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı - HaberlerYDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladıSahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti! - HaberlerSahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti!15 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Açıklama geldi! - Haberler15 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Açıklama geldi!15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...