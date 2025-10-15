Akaryakıta indirim ya da zam geldi mi? 15 Ekim 2025 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti

Milyonlarca sürücü, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanacak muhtemel artış ya da indirimleri yakından takip ediyor. Döviz kurlarındaki değişim, uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, yakıt ücretlerinde sık sık oynama yaşanmasına sebep oluyor.

15 Ekim Çarşamba günü itibarıyla güncel fiyatlar yeniden belirlendi. İşte tüm detaylar...

AKARYAKITA İNDİRİM YA DA ZAM GELDİ Mİ?

15 Ekim 2025 Çarşamba günü benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam ya da indirim bulunmamaktadır.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.18 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.27 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.00 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.13 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,08 TL

15 EKİM ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 54.29 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 27.60 TL

15 EKİM İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 53.35 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 54.61 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 27.53 TL