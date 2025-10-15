Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Spor yazarları, A Milli Takım için ne dedi? 'İspanya'ya mesaj yolladık'

Spor yazarları, A Milli Takım için ne dedi? 'İspanya'ya mesaj yolladık'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor yazarları, A Milli Takım için ne dedi? &#039;İspanya&#039;ya mesaj yolladık&#039;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, Kocaeli'de ağırladığı Gürcistan'ı Kenan Yıldız, Yunus Akgün ve Merih Demiral'ın (2) golleriyle 4-1 mağlup etti. Spor yazarları, Dünya Kupası yolunda dev bir adım atan Ay-yıldızlıların performansını değerlendirdi.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 yendi. Türkiye, Bulgaristan ve İspanya maçlarında bir puan alması durumunda, diğer sonuçlara bakmaksızın play-off biletini garantileyecek. Spor yazarları, Kocaeli'de oynanan 5 gollü karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarları, Milli Takım için ne dedi? 'İspanya'ya mesaj yolladık' - 1. Resim

"HAYIR, ABARTMIYORUZ"

"Altın nesil yakalamışız; ası, yedeğiyle mükemmel çocuklar. Bulgaristan ve Gürcistan önünde 'kazanan takım'ı sunuyorlar, finale iftiharla. Gururlanıyoruz hepsiyle. Ahhh! İspanya önündeki bozgunu yaşamasak uçacağız! Ama bir devi deviremediğimizde hayal kırıklığı başlıyor 'Acaba fazla mı abarttık?' diyoruz. Hayır, abartmıyoruz hayal değil bizim ki, hedef!" (Hasan Sarıçiçek / Türkiye)

Spor yazarları, Milli Takım için ne dedi? 'İspanya'ya mesaj yolladık' - 2. Resim

"O NASIL HEYECAN, O NASIL COŞKU"

"Maça 1-0 önde başladık. Gol olarak değil, tribün olarak. O ne biçim hazırlık, o nasıl heyecan, o ne coşku. İnsan oturduğu yerde titriyor. Bravo Kocaeli. Atmosfer futbolcularımızın da ayaklarını titretti, bir 5 dakika. Sonra sazı aldık ele, döktürdükçe döktürdük." (Sadık Söztutan / Türkiye)

Spor yazarları, Milli Takım için ne dedi? 'İspanya'ya mesaj yolladık' - 3. Resim

"GÜVEN VE MUTLULUK VERDİ"

"Türk Milli Takımı'na Dünya Kupası'na gitmek çok yakışır. 3 gün arayla önce Bulgarlar'a 6 gol atan, Gürcüler'i 4 golle geçen ve toplamda 10 gol atan Milli Takım oynadığı oyunla izleyenlere güven ve mutluluk verdi. Güzel oyunun temelinde yetenekli, becerikli, kaliteli, dengeli ve birbirini tamamlayan oyuncu grubuna sahip olmamazın etkisi var." (Levent Tüzemen / Sabah)

Spor yazarları, Milli Takım için ne dedi? 'İspanya'ya mesaj yolladık' - 4. Resim

"YETER Kİ MONTELLA'NIN ALTINI OYMAYA ÇALIŞMAYIN"

"Bu saatten sonra, bu averajdan ikinciliği vermeyiz. Play-off maçlarında bu enerjiyle kimin geleceğinden korkmamak gerekir. Yeter ki Montella’nın altını oymaya çalışmayın. Adama 'menajerlerin oyuncağı' bile dendi. Sırf bazı kişilerin kafasındaki hocalar görevde değil diye. Berke gibi bir pırlantayı bile kullanıyorlar kaos için. Ara bozucuların tüm çabalarına rağmen Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolcular omuz omuza mücadele ediyor. Kerem’i kullanarak Montella’yı vurmak isteyenler, Yunus ve Abdülkerim'den her maçta tokat yemiyor mu?" (Mert Aydın / Milliyet)

Spor yazarları, Milli Takım için ne dedi? 'İspanya'ya mesaj yolladık' - 5. Resim

"İLK MAÇI 6-1 KAYBETTİK AMA ENSENİZDEYİZ"

"En iyi ikincilerden biri olarak play-off'a daha avantajlı girmeyi garantiledik. Ancak grubun ve 2026 Dünya Kupası'nın favorisi İspanya'ya bir mesaj yolladık:İlk maçı 6-1 kaybetmiş olabiliriz ama ensenizdeyiz. En küçük bir hata ve motivasyon kaybınızda, özellikle de İspanya'da her türlü ihtimali değerlendirmek için hazır olacağız." (Fatih Doğan / Sabah)

Spor yazarları, Milli Takım için ne dedi? 'İspanya'ya mesaj yolladık' - 6. Resim

"YOL DAHA UZUN"

"Yorgunluk diyen de olacaktır, gevşeme diyen de. Durum şuydu; Her bir oyuncumuz gayet iyiydi ve performans olarak geride görünen tamamlayan bir tutum içindeydiler. Lakin grup ikincisi olarak bu eşiği geçtiğimize göre buralardan öğrendiklerimizi akılda tutmak elzemdir. Yol hâlâ çok uzun ve bundan sonra üç aşağı beş yukarı rakip olarak karşımıza çıkacaklar kalibre olarak bize daha yakın olanlar olacaktır." (Cem Dizdar / Fanatik)

Spor yazarları, Milli Takım için ne dedi? 'İspanya'ya mesaj yolladık' - 7. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kahvaltıyı atlayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor, birçok hastalığa davetiye çıkarıyorFırat Kalkanı şehidinin ninesinden duygulandıran istek! İzleyenlerin gözleri doldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş transferde rotayı Ada'ya kırdı: Sergen Yalçın onu istiyor - SporBeşiktaş transferde rotayı Ada'ya kırdı: Yalçın onu istiyorJuventus, Fenerbahçeli yıldızın peşinde: Jose Mourinho detayı... - SporJuventus, Fenerbahçeli yıldızın peşinde: Jose Mourinho detayı...Okan Buruk'un sözleşme detayları ortaya çıktı: 1.5 milyon avro bonus eklendi - SporOkan Buruk'un sözleşme detayları ortaya çıktıJasikevicius'tan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Bunu yapmayın - SporJasikevicius'tan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Bunu yapmayınDünya Kupası bileti alan takım sayısı 28 oldu - SporDünya Kupası bileti alan takım sayısı 28 olduMontella'dan galibiyet sözleri: Artık sadece bir puan kaldı - Spor"Dünya Kupası için artık bir puan kaldı"
Sonraki Haber Yükleniyor...