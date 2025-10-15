İki attı, bir rekor daha kırdı! Cristiano Ronaldo'nun '1000 gol' hedefinde son durum
Kariyerinin son dönemini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da geçiren Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli takımı forması altında bir rekora daha imza attı. 1000 gol atmayı hedefleyen 40 yaşındaki yıldız, Macaristan’ maçındaki performansıyla 'Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en skorer futbolcusu' oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nda Portekiz, sahasında Macaristan ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, 40 yaşında rekorlarına bir yenisini daha ekledi.
DÜNYA KUPASI ELEMERİ'NDE 40 GOL
Portekiz formasıyla Macaristan’a karşı 78 dakika sahada kalan Ronaldo, 22 ve 45+3'te attığı gollerle Dünya Kupası Elemeleri’nde 40 gole ulaştı ve Guatemalalı Carlos Ruis’in 39 gollük rekorunu geride bırakarak, bu alanda rekorun yeni sahibi oldu.
948 GOLE ULAŞTI
2022-2023 sezonundan bu yana Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan’da mücadele eden yıldız oyuncu, kariyerini 1000 gole ulaşarak noktalamak istiyor. 40 yaşındaki Portekizli, Macaristan karşısında bulduğu 2 golle toplam gol sayısını 948’e yükseltti.
