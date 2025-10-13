Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ronaldo'nun kâbus gecesi: Volkan Demirel detayı dikkat çekti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz'in sahasında İrlanda'yı 1-0 yendiği maçta penaltıdan yararlanamadı. Rekordan olan 40 yaşındaki yıldız, milli takım kariyerinde 10'uncu defa beyaz noktadan atış kaçırırken; Volkan Demirel'in kurtardığı penaltı da akıllara geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz, konuk ettiğiİrlanda'yı 1-0 yendi. Mın 75'inci dakikasında Cristiano Ronaldo, penaltı atışını gole çeviremedi. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+1'de Ruben Neves kaydetti.

REKORU KAÇIRDI

Ronaldo, İrlanda maçında yararlanamadığı penaltıyla yeni bir rekordan oldu. 39 golle Carlos Ruiz'le birlikte 'Dünya Kupası Elemeleri'nde en çok gol atan futbolcu' konumunda olan 40 yaşındakiyıldız, kaçırdığı penaltıyla rekoru tek başına eline geçirme fırsatından oldu.

VOLKAN DA RONALDO'YA İZİN VERMEDİ

Cristiano Ronaldo, İrlanda maçında yararlanamadığı penaltıyla birlikte milli takım kariyerinde 10'uncu kez penaltı kaçırdı. Söz konusupenaltılardan birini de 2012 yılında Türkiye ile Portekiz arasında oyanan müsabakada maçında kaleci Volkan Demirel kurtarmıştı.

Ronaldo'nun milli takım formasıyla kaçırdığı 10 penaltı ve gole izin vermeyen kaleciler şöyle:

11 Ekim 2025 | Portekiz 1-0 İrlanda | Kaleci: Caoimhin Kelleher

23 Mart 2025 | Portekiz 5-2 Danimarka | Kaleci: Kasper Schmeichel

1 Temmuz 2024 | Portekiz 3-0 Slovenya | Kaleci: Jan Oblak

1 Eylül 2021 | Portekiz 2-1 İrlanda | Kaleci: Gavin Bazunu

25 Haziran 2018 | İran 1-1 Portekiz | Kaleci: Alireza Beiranvand

13 Kasım 2016 | Portekiz 4-1 Letonya | Kaleci: Andris Vanins

18 Haziran 2016 | Portekiz 0-0 Avusturya | Kaleci: Robert Almer

25 Mart 2016 | Portekiz 0-1 Bulgaristan | Kaleci: Vladislav Stoyanov

2 Haziran 2012 | Portekiz 1-3 Türkiye | Kaleci: Volkan Demirel

1 Eylül 2006 | Danimarka 4-2 Portekiz | Kaleci: Thomas Sörensen

