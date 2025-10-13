ASKİ su kesintisi programı! 13 Ekim Ankara'da sular ne zaman, kaçta gelecek?

Ankara'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü için ASKİ planlı su kesintilerini duyurdu. Güncel ASKİ güncel su kesintisi listesi paylaşıldı.

13 EKİM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, KAÇTA GELECEK?

13 Ekim Pazartesi günü Ankara'nın Gölbaşı ve Etimesgut ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintiler, 14:00 ve 15:00'da gelecektir.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 13.10.2025 10:25:00

Tamir Tarihi: 13.10.2025 14:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesi Ece Sokak.225 lük Hdpe içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İncek mahalllesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 13.10.2025 08:50:00

Tamir Tarihi: 13.10.2025 15:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Alsancak Mahallesi 2136 Sokak içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Alsancak Mahallesi, Süvari Mahallesi, 30 Ağustos Mahallesi