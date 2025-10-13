Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ASKİ su kesintisi programı! 13 Ekim Ankara'da sular ne zaman, kaçta gelecek?

ASKİ su kesintisi programı! 13 Ekim Ankara'da sular ne zaman, kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ASKİ su kesintisi programı! 13 Ekim Ankara&#039;da sular ne zaman, kaçta gelecek?
ASKI, Ankara, Su Kesintisi, Etimesgut, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ASKİ planlı su kesintileri kapsamında 13 Ekim 2025 Pazartesi Ankara’nın Etimesgut, Gölbaşı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. İşte, ASKİ su kesintisi programı...

Ankara'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü için ASKİ planlı su kesintilerini duyurdu. Güncel ASKİ güncel su kesintisi listesi paylaşıldı. 

ASKİ su kesintisi programı! 13 Ekim Ankara'da sular ne zaman, kaçta gelecek? - 1. Resim

13 EKİM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, KAÇTA GELECEK?

13 Ekim Pazartesi günü Ankara'nın Gölbaşı ve Etimesgut ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintiler, 14:00 ve 15:00'da gelecektir.

ASKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

ASKİ su kesintisi programı! 13 Ekim Ankara'da sular ne zaman, kaçta gelecek? - 2. Resim

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 13.10.2025 10:25:00
Tamir Tarihi: 13.10.2025 14:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesi Ece Sokak.225 lük Hdpe içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: İncek mahalllesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 13.10.2025 08:50:00
Tamir Tarihi: 13.10.2025 15:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Alsancak Mahallesi 2136 Sokak içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Alsancak Mahallesi, Süvari Mahallesi, 30 Ağustos Mahallesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gazze'deki tarihi günde Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Harika işler çıkardı, bize yardımcı olduYan Yana filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlandı, gerçek hikaye mi? Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yan Yana filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlandı, gerçek hikaye mi? Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi gündemde! - HaberlerYan Yana filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlandı, gerçek hikaye mi? Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi gündemde!Koray Can Karayün neden öldü? Soruşturma devam ediyor - HaberlerKoray Can Karayün neden öldü? Soruşturma devam ediyorKYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet burs başvuru ekranı açıldı - HaberlerKYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet burs başvuru ekranı açıldıHaluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi kapıda! Yan Yana ne zaman vizyona girecek? - HaberlerHaluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi kapıda! Yan Yana ne zaman vizyona girecek?İrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı? Nedeni belli oldu - Haberlerİrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı? Nedeni belli olduBugün Kabine Toplantısı var mı? Bir sonraki Kabine toplantısı tarihi ve saati gündemde! - HaberlerBugün Kabine Toplantısı var mı? Bir sonraki Kabine toplantısı tarihi ve saati gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...