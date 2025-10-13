İrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı? Nedeni belli oldu

12 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran önemli bir karar aldı. Sarı-lacivertli takımın iki tecrübeli ismi İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kararın gerekçesi belirtilmedi. Yalnızca duyuruda “Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadesine yer verildi.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

İrfan Can ve Cenk Tosun'un neden kadro dışı bırakıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sebebi, Samsunspor maçı sonrası yaşanan disiplin sorunu ve takım içi gerginlikler olduğu kulislerde konuşuluyor.

Tedesco’nun özellikle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un yerli oyuncular üzerinde baskı kurmaya çalıştığına ve huzursuzluk çıkardığına dair rapor tuttuğu iddia edildi.