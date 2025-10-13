Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı? Nedeni belli oldu

İrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı? Nedeni belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı? Nedeni belli oldu
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Kadro Dışı, Samsunspor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü'nden önceki gün yapılan açıklamada İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kaldığı bilgisi paylaşıldı. Bu karar gündeme bomba gibi düşerken iki oyuncunun, neden kadro dışı bırakıldığı merak konusu oldu.

12 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran önemli bir karar aldı.  Sarı-lacivertli takımın iki tecrübeli ismi İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan  açıklamada kararın gerekçesi belirtilmedi. Yalnızca duyuruda “Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadesine yer verildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı

İRFAN CAN VE CENK TOSUN NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI? 

İrfan Can ve Cenk Tosun'un neden kadro dışı bırakıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sebebi, Samsunspor maçı sonrası yaşanan disiplin sorunu ve takım içi gerginlikler olduğu kulislerde konuşuluyor.

İddialara göre İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasının sebebi, Samsunspor maçı sonrası yaşanan disiplin sorunları ve takım içi gerginliklerdir.

İddialara göre, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasının sebebi, Samsunspor maçının ardından yaşanan gerginlikler oldu.

Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız resmen kadro dışı bırakıldı

Tedesco’nun özellikle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un yerli oyuncular üzerinde baskı kurmaya çalıştığına ve huzursuzluk çıkardığına dair rapor tuttuğu iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

