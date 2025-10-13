Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi kapıda! Yan Yana ne zaman vizyona girecek?

Yan Yana ne zaman vizyona girecek merakla beklenirken vizyon tarihi açıklandı! Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi için geri sayım başladı.

HALUK BİLGİNER VE FEYYAZ YİĞİT'İN YENİ FİLMİNİN ADI NEDİR?

Türk sinemasının usta ismi Haluk Bilginer ile son dönemin en dikkat çeken oyuncu ve senaristlerinden Feyyaz Yiğit, yeni bir film projesinde bir araya geliyor; “Yan Yana”

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana ismiyle hazırlanan yawpım, mizah ve derin duyguyu harmanlayan sıra dışı hikayesiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Yan Yana Türk sinema tarihinde IMAX formatında vizyona girecek ilk Türk filmi olacak!

YAN YANA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerini paylaştığı “Yan Yana” filmi 14 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek. Film, yalnızca normal sinema salonlarında değil, aynı zamanda IMAX teknolojisiyle donatılmış salonlarda da gösterime girecek.

Yönetmen koltuğunda Mert Baykal’ın oturduğu filmin yapımcılığını NuLook Yapım adına Muzaffer Yıldırım üstleniyor. Ana sponsorluğunu ise Getir üstlenmiş durumda. Senaryo ekibinde Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal yer alıyor.

YAN YANA FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Yan Yana” farklı hayatlara sahip iki karakterin tesadüflerle başlayan dostluk hikayesini konu alıyor. Filmde Haluk Bilginer “Refik” isimli karakteri canlandırırken, Feyyaz Yiğit ise “Ferruh” rolüyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

İkilinin birbirine zıt kişilikleri üzerinden ilerleyen hikaye, hem komik hem de duygusal anlara sahne oluyor. Dostluk, yalnızlık, güven ve kabullenme gibi evrensel temaları işleyen film, içtenliği ve absürt mizah anlayışıyla öne çıkıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi isimler de yer alıyor.