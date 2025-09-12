Yan Yana filmi ne zaman vizyona girecek? Intouchables uyarlaması filmin başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit olacak!

Yan Yana filmi ne zaman vizyona girecek netlik kazandı. Başrolleri Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit paylaştığı Yan Yana filmi Intouchables (Can Dostum) filminden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılacak.

YAN YANA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dünyaca ünlü 2011 yapımı Fransız filmi Intouchables’ın Türkiye uyarlaması olan Yan Yana 14 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek. IMAX formatında gösterime girecek olan Yan Yana filmi hem görsel hem de işitsel açıdan izleyiciye benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Başrollerde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit yer alıyor. Usta oyuncu Haluk Bilginer, geçirdiği kaza sonrası felç kalan Refik karakterini canlandırırken, Feyyaz Yiğit onun bakıcısı Ferruh rolüyle hikayeye dahil oluyor. Kadroya ayrıca Bige Önal ve Hatice Aslan gibi deneyimli isimler de dahil oldu.

Senaryosu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’ye ait olan film, Mert Baykal yönetmenliğinde çekiliyor. Baykal, daha önce Fi ve Sıcak Kafa gibi yapımlarla tanınmıştı.

HALUK BİLGİNER VE FEYYAZ YİĞİT'İN OYNADIĞI FİLM GÜNDEMDE

Refik ve Ferruh’un sıra dışı dostluğu, Türk izleyicisine duygusal açıdan dokunaklı bir anlatım sunarken, film teknolojik olarak da sinema deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Haluk Bilginer’in deneyimi ve Feyyaz Yiğit’in enerjik performansı, filmde karakterlerin duygusal yolculuğunu güçlü bir şekilde yansıtacak. Bige Önal’ın canlandırdığı Figen karakteri de hikayeye önemli katkı sağlayacak.

TÜRKİYE'NİN İLK IMAX FORMATLI FİLMİ: YAN YANA

14 Kasım 2025’te vizyona girecek olan Yan Yana hem güçlü oyuncu kadrosu hem dokunaklı senaryosu hem de sinemada bir ilk olma özelliğiyle yılın en çok konuşulacak filmlerinden biri olmaya aday. IMAX teknolojisi ile izleyiciye sunulacak yapım, Türk sinemasında bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçecek.