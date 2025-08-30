Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vizyon tarihi belli oldu! Buz Devri 6 ne zaman çıkacak, ne zaman vizyona girecek?

Vizyon tarihi belli oldu! Buz Devri 6 ne zaman çıkacak, ne zaman vizyona girecek?

Vizyon tarihi belli oldu! Buz Devri 6 ne zaman çıkacak, ne zaman vizyona girecek?
Buz Devri serisinin merakla beklenen altıncı filmi nihayet vizyon tarihiyle netlik kazandı. Buz Devri 6, serinin önceki halkası olan Buz Devri: Büyük Çarpışmanın devam hikayesini ekrana taşıyacak. Buz Devri 6 ne zaman çıkacak, ne zaman vizyona girecek belli oldu!

Buz Devri 6 ne zaman çıkacak, ne zaman vizyona girecek soruları cevap buldu! Bir neslin çocukluğuna damgasını vuran Buz Devri serisi devam filmi ile hayranlarının yüzünü güldürmek için tekrar geliyor.

BUZ DEVRİ 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Buz Devri serisinin yeni halkası, uzun bir bekleyişin ardından nihayet izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 20th Century Animation tarafından hazırlanan Buz Devri 6, serinin önceki filmlerinin devamı niteliğinde olacak.

Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Simon Pegg ve Queen Latifah gibi isimler karakterlerini orijinal dilde yeniden canlandıracak. Blue Sky Studios’un kapanmasının ardından hazırlanan film, stüdyo tarafından üretilmeyen ilk Buz Devri sinema filmi olacak.

BUZ DEVRİ 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Buz Devri 6 Amerika Birleşik Devletleri’nde 18 Aralık 2026 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye’de ise film 5 Şubat 2027’de gösterime girmesi bekleniyor.

Müzik ve animasyonun birleştiği yeni yapım, Buz Devri serisinin altıncı ana filmi olarak sinema dünyasında yerini alacak.

