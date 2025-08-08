Ayşe Tatile Çıktı filmi ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosu belli oldu

Ayşe Tatile Çıktı filmi, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yılına özel olarak hazırlanıyor. Tarihi olayları ve Ali ve Aysel arasındaki duygusal hikayeyi birleştiren yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla konuşuluyor.

Film “Ayşe tatile çıksın” parolasının tarihe kazındığı dönemi yeniden canlandırırken vizyon tarihi merak ediliyor.

AYŞE TATİLE ÇIKTI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Filmin yapım şirketi Lacivert Medya tarafından açıklanan resmi vizyon tarihini açıkladı. Ayşe Tatile Çıktı filmi, 28 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek.

Film, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıldönümüne ithaf edilerek, 1974’teki tarihi olayların anısı beyaz perdede anılacak.

Çekimlerin büyük kısmı İstanbul ve KKTC’de gerçekleştirilirken, prodüksiyon ekibi tarihi mekanların aslına uygun şekilde yeniden oluşturulmasına özen gösteriyor.

ADNAN MENDERES’İ KİM OYNAYACAK?

Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Başbakanı Adnan Menderes’i, Güldür Güldür Show ile tanınan başarılı oyuncu Rüştü Onur Atilla canlandıracak.

AYŞE TATİLE ÇIKTI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ayşe Tatile Çıktı filminin başrollerinde Emre Bey ve Almila Ada yer alıyor. Emre Bey idealist öğretmen Ali’yi, Almila Ada ise Aysel karakterini canlandırıyor. İkilinin arasındaki duygusal hikaye de filmde işlenecek.

Bunun dışında oyuncu kadrosunda,

Didem İnselel, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal, Volkan Severcan, Barış Kıralioğlu, Cahit Gök, Tugay Mercan, Turgay Aydın, Şemsi İnkaya, Evren Erler, Doğukan Polat, Hakan Atalay, Orkuncan İzan, Onur Atilla, Yusuf Çim, Cem Uslu, Macit Koper, Haluk Cömert, Tuncay Kaynak, Barış Yurtsever, Eylül Cındık, Metehan Şahiner, Selman Özyazıcı, Pelin Şahindoğan, Çağla Avcu ve Erdoğan Kazar yer alıyor.