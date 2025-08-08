Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ayşe Tatile Çıktı filmi ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosu belli oldu

Ayşe Tatile Çıktı filmi ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosu belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ayşe Tatile Çıktı filmi ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosu belli oldu
Kıbrıs, Film, Adnan Menderes, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıldönümüne ithaf edilen Ayşe Tatile Çıktı filmi, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Adnan Menderes rolü için seçilen sürpriz isim ve güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. 1957-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının mücadelesini beyaz perdeye taşıyan Ayşe Tatile Çıktı filmi ne zaman vizyona girecek açıklandı.

Ayşe Tatile Çıktı filmi, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yılına özel olarak hazırlanıyor. Tarihi olayları ve Ali ve Aysel arasındaki duygusal hikayeyi birleştiren yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla konuşuluyor. 

Film “Ayşe tatile çıksın” parolasının tarihe kazındığı dönemi yeniden canlandırırken vizyon tarihi merak ediliyor.

AYŞE TATİLE ÇIKTI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Filmin yapım şirketi Lacivert Medya tarafından açıklanan resmi vizyon tarihini açıkladı. Ayşe Tatile Çıktı filmi, 28 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek. 

Film, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıldönümüne ithaf edilerek, 1974’teki tarihi olayların anısı beyaz perdede anılacak. 

Çekimlerin büyük kısmı İstanbul ve KKTC’de gerçekleştirilirken, prodüksiyon ekibi tarihi mekanların aslına uygun şekilde yeniden oluşturulmasına özen gösteriyor.

Ayşe Tatile Çıktı filmi ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosu belli oldu - 1. Resim

ADNAN MENDERES’İ KİM OYNAYACAK?

Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Başbakanı Adnan Menderes’i, Güldür Güldür Show ile tanınan başarılı oyuncu Rüştü Onur Atilla canlandıracak.

Ayşe Tatile Çıktı filmi ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosu belli oldu - 2. Resim

AYŞE TATİLE ÇIKTI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ayşe Tatile Çıktı filminin başrollerinde Emre Bey ve Almila Ada yer alıyor. Emre Bey idealist öğretmen Ali’yi, Almila Ada ise Aysel karakterini canlandırıyor. İkilinin arasındaki duygusal hikaye de filmde işlenecek.

Ayşe Tatile Çıktı filmi ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosu belli oldu - 3. Resim

Bunun dışında oyuncu kadrosunda,

Didem İnselel, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal, Volkan Severcan, Barış Kıralioğlu, Cahit Gök, Tugay Mercan, Turgay Aydın, Şemsi İnkaya, Evren Erler, Doğukan Polat, Hakan Atalay, Orkuncan İzan, Onur Atilla, Yusuf Çim, Cem Uslu, Macit Koper, Haluk Cömert, Tuncay Kaynak, Barış Yurtsever, Eylül Cındık, Metehan Şahiner, Selman Özyazıcı, Pelin Şahindoğan, Çağla Avcu ve Erdoğan Kazar yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Maaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlarKarabük'te ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halit Yukay evli mi, eşi Rania Stypa kimdir? - HaberlerHalit Yukay evli mi, eşi Rania Stypa kimdir?Az önce deprem nerede oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesiASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?Bursa elektrik kesintisi: BUSKİ duyurdu! Bursa Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek? - HaberlerBursa elektrik kesintisi: BUSKİ duyurdu! Bursa Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek?Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu oldu - HaberlerEşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...