Ataşehir’de AVM fareleri yakalandı! 1 milyonluk vurgun yapan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, son dönemde artan hırsızlık olayları üzerine başlattığı çalışmada, 107 güvenlik kamerasından elde edilen 88 saatlik görüntüyü inceledi. İnceleme sonucunda 3 Ekim–27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen olayların birbiriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

İlgili Haber Kumpasçı doktor! Sülale boyu zimmet girişimi böyle ortaya çıktı

BAŞKA AVM'DE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kimlikleri tespit edilen S.A., R.H., P.K. ve Y.S., İçerenköy’deki bir AVM’de suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta, farklı mağazalardan çalınan çok sayıda giyecek ele geçirildi.

İlgili Haber Hasat öncesi komandolar sahaya indi! 24 saat devriye geziyorlar

Yapılan tespitlere göre mağazaların toplam zararı 908 bin 930 lira oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.