Ataşehir’de AVM fareleri yakalandı! 1 milyonluk vurgun yapan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Ataşehir’de farklı tarihlerde alışveriş merkezlerindeki mağazalardan yaklaşık 1 milyon liralık giyecek çalan 4 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, son dönemde artan hırsızlık olayları üzerine başlattığı çalışmada, 107 güvenlik kamerasından elde edilen 88 saatlik görüntüyü inceledi. İnceleme sonucunda 3 Ekim–27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen olayların birbiriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

BAŞKA AVM'DE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kimlikleri tespit edilen S.A., R.H., P.K. ve Y.S., İçerenköy’deki bir AVM’de suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta, farklı mağazalardan çalınan çok sayıda giyecek ele geçirildi.

Yapılan tespitlere göre mağazaların toplam zararı 908 bin 930 lira oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı! 8 kişi kayboldu, çok sayıda ölü var
