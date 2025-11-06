Kumpasçı doktor! Sülale boyu zimmet girişimi böyle ortaya çıktı
İstanbul’da doktor Deniz V.B. hakkında vasisi olduğu ve kendisine ait bakımevinde kalan 79 yaşındaki kimsesiz kadının evini üstüne geçirmeye çalışmaktan suç duyurusunda bulunuldu. Yaşlı kadının bankadaki 4,7 milyon lirasının da bakımevi çalışanlarınca çekildiği belirlendi.
İstanbul Şişli’de, doktor Deniz V. B’nin özel bir bakımevinde kalan psikotik (gerçek dünyayla bağın kopması) bozukluğa sahip 79 yaşındaki Aynur Karagöz’ün mal varlığını üstüne geçirmeye çalışmaktan suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca kimsesi olmayan Karagöz’ün bankadaki 4 milyon 735 bin 439 lirasının da çekildiği belirlendi.
KADININ EVİNİ KENDİ ÜSTÜNE ALMAYA ÇALIŞTI
Doktor V.B’nin bakımevi ücretini ödeyemediği iddiasıyla vasisi olduğu Karagöz’ün sahip olduğu evi kendi üzerine geçirmeye çalıştığı öne sürüldü. Bu süreçte Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davada yaşlı kadın gerekli bakımı alamadığı için V.B’nin vasilik görevine son verildi. Mahkeme, Karagöz’e vasi olarak Avukat Umut Volkan Kirişçi’yi atadı ve bakımevi doktoru Deniz V.B. ile üç personel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz aylarda bakımevi sahibi doktor Deniz V.B, bakımevi müdürü M.B, personel Fuat A. ve D.A. gözaltına alındı. Yurt dışı yasağıyla da serbest bırakıldılar.
HESABINDAKİ PARALAR ÇEKİLDİ
Avukat vasi suç duyurusu dilekçesinde Fuat A. isimli bakımevi personeli ile Karagöz’ün banka hesabından 4 milyon 735 bin 439 lira çektiği aktarıldı. Avukat Kirişçi, mahkemeden izin alarak, Aynur Karagöz’ün başka bir bakımevine naklini sağladı. Ardından Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi kararınca, bahsi geçen bakımevinde bilirkişi eşliğinde tespit çalışması yapıldı.
MÜCEVHER VE PARA DOLU VALİZLER
İncelemede bakımevi personeli Ç.A. tarafından açıldığı öne sürülen Aynur Karagöz’ün isminin yazılı olduğu iddia edilen iki valizin çıkarıldığı aktarıldı. Valizlerde mücevher ve altınlarla birlikte 18 bin 903 lira, 80 bin dolar bulundu. Karagöz’ün vasi avukatı Kirişçi “Bu paraların bankadan çekildiğinin belirlenmesinin ardından ilgili şubeye gittik, hesap hareketlerini inceledik. Paranın bakımevinin sahibi doktor, kardeşi, gelini tarafından yaşlı hanımefendiyle birlikte gidilerek, çekildiğini gördük. Zimmet suçuyla ilgili bir soruşturma devam ediyor” dedi