Kumpasçı doktor! Sülale boyu zimmet girişimi böyle ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de, doktor Deniz V. B’nin özel bir bakımevinde kalan psikotik (gerçek dünyayla bağın kopması) bozukluğa sahip 79 yaşındaki Aynur Karagöz’ün mal varlığını üstüne geçirmeye çalışmaktan suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca kimsesi olmayan Karagöz’ün bankadaki 4 milyon 735 bin 439 lirasının da çekildiği belirlendi.

KADININ EVİNİ KENDİ ÜSTÜNE ALMAYA ÇALIŞTI

Doktor V.B’nin bakımevi ücretini ödeyemediği iddiasıyla vasisi olduğu Karagöz’ün sahip olduğu evi kendi üzerine geçirmeye çalıştığı öne sürüldü. Bu süreçte Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davada yaşlı kadın gerekli bakımı alamadığı için V.B’nin vasilik görevine son verildi. Mahkeme, Karagöz’e vasi olarak Avukat Umut Volkan Kirişçi’yi atadı ve bakımevi doktoru Deniz V.B. ile üç personel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz aylarda bakımevi sahibi doktor Deniz V.B, bakımevi müdürü M.B, personel Fuat A. ve D.A. gözaltına alındı. Yurt dışı yasağıyla da serbest bırakıldılar.

HESABINDAKİ PARALAR ÇEKİLDİ

Avukat vasi suç duyurusu dilekçesinde Fuat A. isimli bakımevi personeli ile Karagöz’ün banka hesabından 4 milyon 735 bin 439 lira çektiği aktarıldı. Avukat Kirişçi, mahkemeden izin alarak, Aynur Karagöz’ün başka bir bakımevine naklini sağladı. Ardından Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi kararınca, bahsi geçen bakımevinde bilirkişi eşliğinde tespit çalışması yapıldı.

