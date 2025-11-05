Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyaz eşya bayisinde kredi skandalı! Mahkeme ev hapsi verdi

Beyaz eşya bayisinde kredi skandalı! Mahkeme ev hapsi verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa’nın İznik ilçesinde beyaz eşya bayisi işleten Öznur K., çok sayıda müşterisinin kimlik bilgilerini kullanarak finans kuruluşu üzerinden kredi çekti. Gözaltına alınan Öznur K., mahkemece ev hapsi ve yurt dışı yasağıyla cezalandırıldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde beyaz eşya ana bayisi işleten kadın girişimci, çok sayıda müşterisinin kimlik bilgilerini kullanarak bir finans kuruluşu üzerinden kredi çekti. Durumu fark eden mağdurlar savcılığa başvurdu.

Beyaz eşya bayisinde kredi skandalı! Mahkeme ev hapsi verdi - 1. Resim

MÜŞTERİLER ADINA KREDİ ÇEKMİŞ

Alınan bilgiye göre, İznik'te beyaz eşya bayiliğini yapan Öznur K. beyaz eşya kredisi adı altında birçok müşterisi adına kredi çekti. Kendi isimleri adına haberleri olmadan kredi çekildiğini fark eden vatandaşlar emniyete başvurdu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri talimat üzerine araştırma başlattı.

Beyaz eşya bayisinde kredi skandalı! Mahkeme ev hapsi verdi - 2. Resim

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada yaptığı çekimler ve beyaz eşya kullanımı ile ilgili vatandaşları uyaran videoları ile tanınan Öznur K. polis ve jandarma operasyonuyla Bilecik Osmaneli ilçesindeki köy evinde gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 

MAHKEME KARARIYLA EV HAPSİNDE

Bir finans kuruluşunun uygulaması aracılığıyla kredi vurgunu yaptığı öne sürülen Öznur K. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Öznur K. İfadesinde malı mülkü olduğunu onları satıp mağdurlara ödeme yapacağını söylediği iddia edildi. 

Beyaz eşya bayisinde kredi skandalı! Mahkeme ev hapsi verdi - 3. Resim

Bir finans kuruluşunun uygulamasını kullanarak milyonlarca liralık kredi vurgunu yaptığı öne sürülen Öznur K . ev hapsinde olacak ve yurtdışına çıkamayacak.

