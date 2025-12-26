Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide kayıt dışıyla mücadele kapsamında peş peşe dikkat çeken kararlar aldı. Dün 2 kurum birbirine bağlanırken, bugün ise yeni personel alımı ilanı yayınlandı. Bakanlığın adımları, 2026'da kayıt dışıyla mücadelede denetimlerin sıkılaştırılacağını ve ekiplerin sahada daha geniş kapsamlı araştırmalara yapacağını gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışıyla mücadelede vites artırdı. Bu kapsamda dün ve bugün peş peşe dikkat çeken kararlar alındı.

2 KURUM BİRBİRİNE BAĞLANDI

Kayıt dışılıkla mücadelede kurumsal kapasitenin daha da artırılması amacıyla Risk Analizi Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) güçlerini birleştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik yapıldı. Bakanlığa bağlı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, GİB bünyesine alındı. Bugün ise bakanlığın 660 kişilik personel alım ilanı dikkat çekti.

655 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, GİB'e İstanbul'da görev yapmak üzere 655 gelir uzman yardımcısı alınacak. Sınava ön başvurular 14-21 Ocak 2026, nihai başvurular 2-5 Şubat 2026 döneminde kabul edilecek.

Sınavın yazılı bölümü, 7 Mart 2026'da Ankara'da ÖSYM e-Sınav Merkezi'nde elektronik olarak yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.

Mehmet Şimşek'in 'ordusu' sahaya yayılıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken adımlar

5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK

Ayrıca bakanlığın Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alınacak. Başvurular, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) elektronik ortamda 12 Ocak-23 Ocak 2026 döneminde yapılacak.

Sınavın yazılı aşaması 28-29 Mart 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Aralık ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplarda

DENETİMLERİN SIKILAŞMASI BEKLENİYOR

Bakanlığın peş peşe almış olduğu kararlar kayıt dışıyla mücadelede vites artırıldığını gösteriyor. Dün Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nün GİB'e bağlanması ve bugün ise personel alımı ilanları sonrası denetimlerin sıkılaşması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası