İstanbul'da resmi bir karar olmamasına rağmen simide bir zam daha yapıldı. Böylece simit fiyatı resmi fiyatın neredeyse 2 katına çıktı. Şu an bir zam kararı olmadığını belirten İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası Başkanı Şa­ban Özdemir, "Zam kararı yılbaşından sonra ocak ayında düşünülüyor." dedi.

İstanbul'da simit fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'da resmi fiyatı 15 lira olmasına rağmen uzun bir süredir 20 liradan simide, bir zam daha geldi.

SİMİT 25 LİRA OLDU

Bazı bölgelerde simit 25 liradan satılmaya başlandı. Resmi bir zam olmadan fiyatın artması tartışmaları da beraberinde getirdi .

RESMİ ZAM OCAK AYINDA

Dünya Gazetesi'ne konuşan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, şu an için onaylanmış bir tarife değişikliği bulunmadığını belirtti. Zam için ocak ayını işaret eden Özdemir, "Zam kararı yılbaşından sonra ocak ayında düşünülüyor. Şu an normalde 100 gram simit 15 liraya satılıyor ve herhangi bir tarife değişikliği yok. Simidi 25 liradan satmaya başlayanlar bize bağlı olmayan bazı esnaflar satıyor olabilir." dedi.

