Sosyal medya platformu Facebook erişim sorunuyla gündeme geldi. Birçok kullanıcı akış yenileme sorunu yaşadığını dile getiriyor.

Sosyal medya platformu Facebook'ta erişim sorunu yaşandığı aktarıldı. Ana sayfaya erişimde yaşanan sorunlar, gönderilerin görünmemesi ve mesajların geç ulaşması üzerine binlerce kişi problemin kaynağını araştırmaya koyuldu. Siteye girmekte problem yaşayan kullanıcılar "Facebook çöktü mü?" sorusuna cevap arıyor.

Facebook çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? Birçok kullanıcı akış yenileme sorunu yaşıyor

DOWNDETECTOR EKRANINA YANSIDI

DOWNDETECTOR tarafından paylaşılan grafikte şikayet sayılarının gün boyunca düşük seviyelerde seyrettiği, yalnızca bazı saatlerde kısa süreli ve sınırlı artışların yaşandığı dikkat çekti. Veriler, yaşanan sorunların dünya genelinde bir çökmeden ziyade bölgesel ve geçici teknik aksaklıklar olabileceğine işaret ediyor.



