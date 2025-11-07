Hasat öncesi komandolar sahaya indi! 24 saat devriye geziyorlar
Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin hasadı sezonunun başlamasıyla birlikte, hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik güvenlik önlemleri de artırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş timleri ve komando birlikleri, zeytin üreticileri mağdur olmasın diye 24 saat sahada devriye geziyor.
Ekipler, ilçeye bağlı tüm mahallelerde devriyelerini sıklaştırarak zeytinlik alanlarda düzenli kontroller yapıyor. Ayrıca araç ve kişi aramalarıyla olası hırsızlık girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
ŞÜPHELİLERİ İHBAR EDİN
Yetkililer, hasat dönemi sona erene kadar uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, vatandaşlardan da şüpheli kişi veya durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.
