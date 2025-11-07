Hasat öncesi komandolar sahaya indi! 24 saat devriye geziyorlar

Ekipler, ilçeye bağlı tüm mahallelerde devriyelerini sıklaştırarak zeytinlik alanlarda düzenli kontroller yapıyor. Ayrıca araç ve kişi aramalarıyla olası hırsızlık girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ŞÜPHELİLERİ İHBAR EDİN

Yetkililer, hasat dönemi sona erene kadar uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, vatandaşlardan da şüpheli kişi veya durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.