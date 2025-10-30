Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sipariş getiren kurye, apartmandan ayakkabı çaldı! Rahatlığı 'pes' dedirtti

Sipariş getiren kurye, apartmandan ayakkabı çaldı! Rahatlığı 'pes' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hırsızlık, Kurye, Ankara, Apartman, Güvenlik Kamerası, Adalet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da bir kurye, sipariş için geldiği apartmandaki bir dairenin önünde bulunan ayakkabıyı çaldı. Kuryenin hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi’ndeki bir apartmanda yemek siparişi getiren kuryenin dikkatini bir dairenin kapısında duran ayakkabılar çekti.

AİLE TEPKİLİ

Siparişi teslim ettikten sonra ayakkabıyı alarak binadan ayrılan kurye, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ayakkabısı çalınan çocuğun babası, benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek ayakkabıların çalınmasına tepki gösterdi.

Olayla ilgili konuşan baba şunları söyledi:

"İSTESEYDİ BEN ONA AYAKKABI BİLE ALIRDIM"

"Dün akşam yemek getiren kurye, paketi teslim edip aşağı indikten sonra çocuğuma yeni aldığım ayakkabıyı alıp götürmüş. Derdimiz çalınan ayakkabı değil, bu olaylar tekrarlanmasın. İsteseydi ben ona ayakkabı bile alırdım. Bu tür olayların bir daha yaşanmasını istemiyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

500 bin sosyal konut başvuru ücreti geri verilecek mi? Başvuru şartları netleştiHalef 7. bölüm YouTube’da neden yayınlanmadı? İzleyiciler gündeme taşıdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da 3 lise öğrencisine parkta bıçaklı dehşet! - 3. SayfaLise öğrencilerine parkta dehşeti yaşattılar!Anne babasını öldüren, 3 kişiyi yaralayan caniye son sözü soruldu! Tek kelime etmedi - 3. SayfaAile katliamı yapan gence son sözü soruldu!Ceren'in öldüğü kazada tutuklu sanık tahliye oldu - 3. SayfaCeren'in öldüğü kazada tahliye kararıFeci çarpışma: 21 yaşındaki Yaşar Emre Görgülü hayatını kaybetti - 3. SayfaFeci çarpışma: 21 yaşındaki Yaşar Emre Görgülü hayatını kaybettiDolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: 'Aile' güveniyle hesaplarını ele geçiriyorlar! - 3. Sayfa'Aile' güveniyle hesaplarını ele geçiriyorlar!Esenyurt'ta evlilik tartışması kötü bitti! İki aile birbirine girdi: Ortalık kan gölüne döndü - 3. Sayfaİki aile birbirine girdi: Ortalık kan gölüne döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...