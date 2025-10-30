Sipariş getiren kurye, apartmandan ayakkabı çaldı! Rahatlığı 'pes' dedirtti

Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi’ndeki bir apartmanda yemek siparişi getiren kuryenin dikkatini bir dairenin kapısında duran ayakkabılar çekti.

Siparişi teslim ettikten sonra ayakkabıyı alarak binadan ayrılan kurye, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ayakkabısı çalınan çocuğun babası, benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek ayakkabıların çalınmasına tepki gösterdi.

Olayla ilgili konuşan baba şunları söyledi:

"İSTESEYDİ BEN ONA AYAKKABI BİLE ALIRDIM"

"Dün akşam yemek getiren kurye, paketi teslim edip aşağı indikten sonra çocuğuma yeni aldığım ayakkabıyı alıp götürmüş. Derdimiz çalınan ayakkabı değil, bu olaylar tekrarlanmasın. İsteseydi ben ona ayakkabı bile alırdım. Bu tür olayların bir daha yaşanmasını istemiyorum"