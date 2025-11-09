Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ben Leman 6. bölüm nereden izlenir, neden yok?

Ben Leman 6. bölüm nereden izlenir, neden yok?
Ben Leman dizisinin 6. bölümünün yayın sonrası nereden izlenebileceği merak ediliyor. Yeni bölümün YouTube’da yer almamasının ardından izleyiciler Ben Leman 6. bölüm tam bölümü araştırmaya başladı. Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Duygu Sarışın gibi isimlerin yer aldığı dizi yeni bölümünün ardından sosyal medyada gündem oldu.

Ben Leman’ın 6. bölümünün ardından diziyi kaçıran izleyiciler tam bölümü izleyecekleri yerleri araştırmaya başladı. Yayın sonrası YouTube’da yer almaması üzerine dizinin yeni bölümleri nereden izlenir merak ediliyor.

BEN LEMAN DİZİSİ 6. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Ben Leman dizisinin 6. bölümü, yayınlandığı platformda gösterimin ardından 5 gün boyunca sadece Disney+ üzerinden izlenebilecek. Bölüm, Disney+ aboneliği bulunan izleyiciler tarafından mobil cihazlar, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı televizyonlar aracılığıyla takip edilebilecek.

BEN LEMAN 6. BÖLÜM NEDEN YOK?

Ben Leman’ın yeni bölümü yayınlandıktan sonra hemen YouTube’a yüklenmeyecek. Bunun nedeni, yapımcı ekibin aldığı yeni yayın stratejisi. Buna göre dizinin yeni bölümü ilk etapta yalnızca Disney+’ta izlenebilir olacak ve 5 günün ardından NOW TV'nin kendi sitesinde veya YouTube'da yayınlanması bekleniyor.

BEN LEMAN NEDEN YOUTUBE'DA YOK?

Dizinin YouTube’a geç yüklenmesinin temelinde izlenme stratejisi bulunuyor. Yapım ekibi, dizinin yeni bölümlerini ekrana geldikten sonra dijital platformda yayınlama kararı aldı. 

BEN LEMAN 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocukların teknesi fırtınada alabora olur ve bu gelişmenin ardından herkes düşmanlıklarını bir kenara bırakarak çocukları arar. Çocukları kendi hesaplaşmasına çeken Şahika için ise gece daha ağırdır. 

Karan'ın neden kaçtığı bilinmezken oğlunun kaybetmekle burun buruna gelen Demir, Leman'ın desteğiyle ayakta durur. Leman ise çocukları kurtarmak için elinden geleni yapar. 

