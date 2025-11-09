Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Japonya, 6,7 büyüklüğündeki deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya, 6,7 büyüklüğündeki deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya, 6,7 büyüklüğündeki deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya’nın kuzeyinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Iwate açıklarında meydana gelen depremin ardından bir metreye kadar tsunami dalgası uyarısı yaptı.

Ada ülkesi Japonya bir kez daha sarsıldı! Ülkenin kuzeyinde meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, bir metreye kadar tsunami uyarısı yapıldı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ PASİFİK AÇIKLARI

Ajansa göre sarsıntı, yerel saatle 17.03’te (08.03 GMT), kuzey Pasifik bölgesinde, Iwate Prefektörlüğü açıklarında kaydedildi.

Depremin ardından Japon yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşları yüksek kesimlere yönelmeleri konusunda uyardı.

TSUNAMİ DALGASI BİR METREYE ULAŞABİLİR

Meteoroloji Ajansı, denizdeki hareketliliğin sürdüğünü ve kıyıya ulaşabilecek dalga yüksekliğinin bir metreyi bulabileceğini açıkladı. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

JAPONYA ACİL ÖNLEM ALDI

Yerel yönetimler tsunamiye karşı liman faaliyetlerini askıya aldı. Bölgedeki tren seferleri geçici olarak durdurulurken, sahil güvenlik ekipleri halka kıyılardan uzak durma çağrısı yaptı.

Japonya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen deprem kuşağında yer alıyor ve dünyanın en gelişmiş erken uyarı sistemlerinden birine sahip ülkeler arasında bulunuyor.

Japonya, 6,7 büyüklüğündeki deprem! Tsunami uyarısı yapıldı - 1. Resim

Pasifik Okyanusu'nda sık sık olan depremler ve volkanik patlamalar nedeniyle "Ateş Çemberi" diye adlandırılan 40 bin kilometre uzunluğundaki kuşak, Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'ya kadar uzanıyor.

