Pasifik’te korkutan sarsıntı! Tonga’da 6, Japonya’da 5,1 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi

Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkesi Tonga ile Japonya’nın doğu kıyıları, Perşembe günü peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Her iki ülkede de tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

TONGA AÇIKLARINDA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GEOFON), Tonga Adaları bölgesinde saat 05.38’de (0438 GMT) 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 10 kilometre (6 mil) derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5.7, derinliğini ise 101 kilometre (62.7 mil) olarak ölçtü. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da altyapıya yönelik bir hasar yaşanmadı.

JAPONYA'NIN DOĞUSUNDA DA DEPREM

Aynı gün, Japonya Meteoroloji Ajansı’na (JMA) göre ülkenin doğusundaki Ibaraki Eyaleti, 5.1 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Deprem, Perşembe günü yerel saatle 04.13’te (1913 GMT Çarşamba), yaklaşık 50 kilometre (31 mil) derinlikte meydana geldi.

Tokyo merkezli Kyodo News, herhangi bir tsunami tehdidi bulunmadığını ve kayıp ya da hasar bildirilmediğini aktardı.