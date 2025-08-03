7.0’lık deprem sonrası tsunami alarmı! Rusya'da 3 bölge risk altında

Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki artçı şokun ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı'nın Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu kaynaklı artçı sarsıntının ardından 19 santimetreye kadar tsunami dalgalarının yaklaşmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Depremin bir sonucu olarak yüksekliği 19 cm'den fazla olmayan bir tsunami dalgasının Aleutian belediye bölgesine, 15 cm'den fazla olmayan bir dalganın Ust-Kamçatka bölgesine ulaşması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

PETROPAVLOVSK-KAMÇATSKİY DE ETKİ ALTINDA

Yetkililer, yüksekliği 3 cm'den fazla olmayan bir tsunami dalgasının da Petropavlovsk-Kamçatskiy bölgesine yaklaşabileceğini belirtti. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi'nin Kamçatka şubesine göre, bu artçı şokun merkez üssü 6.8 büyüklüğünde kaydedildi ve 3 Ağustos sabahı Petropavlovsk-Kamchatsky'de şiddetli sarsıntılar yaşandı. Yerel ölçüm sistemine göre sarsıntının şiddeti dört puan olarak değerlendirildi.

1952'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİSİ

30 Temmuz sabahı Kamçatka’da 8.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 32 km derinlikte oluşan bu deprem, Petropavlovsk-Kamchatsky’ye 161 km mesafedeydi. Uzmanlar, bu sarsıntının 1952’den bu yana bölgedeki en güçlü deprem olduğunu açıklamıştı. Bölgedeki sismik aktivitenin bir ay boyunca süreceği öngörülmekte.

PUTİN'DEN TALİMAT: DOKTORLARA ÖDÜL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük deprem sırasında görevlerini sürdüren sağlık personelinin ödüllendirilmesi talimatını vermişti. Kamçatka’daki hastanelerde hizmet vermeye devam eden doktorlar, zor koşullarda halkın yanında oldukları için devlet onur ödülüne aday gösterildi.