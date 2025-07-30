Rusya'da 8.8'lik deprem bölgeyi kabusa sürüklüyor! Şimdi de yanardağ patladı, acil durum ilan edildi

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda bulunan Klyuchevskoy Sopka Yanardağı, Çarşamba günü şiddetli bir depremin ardından faaliyete geçti.

Yanardağın lav ve kül püskürttüğü patlama, timelapse video ile kaydedildi.

8.8'LİK DEPREM BÖLGEYİ ALEVLENDİRDİ

Newsweek'ten edinilen bilgilere göre, yanardağdaki hareketlilik, Çarşamba sabahı Rusya'nın Uzak Doğu açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremden yalnızca birkaç saat sonra yaşandı.

Deprem, Pasifik genelinde tsunamiye yol açarak Rusya’dan Hawaii’ye kadar tahliyelere ve acil durum ilanlarına neden oldu. Yeni Zelanda’ya kadar olan bölgelerde ise tsunami uyarıları yapıldı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), bu depremin şimdiye kadar kaydedilen en güçlü altıncı deprem olduğunu ve ilk ölçüm olan 8,0’dan yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı.

KLYUCHEVSKOY YANARDAĞI'NDAN LAV AKIŞI BAŞLADI

Kuzey yarımkürenin en büyük aktif yanardağı olan Klyuchevskoy’dan Çarşamba günü lav akışı başladı. Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Jeofizik Servisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Batı yamaçtan kızgın lav akışı gözlemleniyor. Yanardağın üzerinde güçlü bir parıltı ve patlamalar var” ifadelerine yer verdi.

Patlamanın ardından Rus yetkililer havacılık için kırmızı alarm verdi. Klyuchevskoy, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle bölgenin en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor. Bilim insanları, patlamanın büyük depremin neden olduğu sismik hareketlenmeyle tetiklendiği görüşünde birleşiyor.

Patlamanın ardından Kamçatka Yarımadası’nda yerel hasar meydana geldi. Lav akışları yerleşim yerlerine ulaşmadı; ancak halk yoğun kül yağışı, düşen görüş mesafesi ve bozulan hava kalitesi ile karşı karşıya kaldı. Kül bulutunun birkaç kilometre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Bölgedeki bazı okullar ve kamu binaları hafif ve orta düzeyde hasar gördü. Elektrik kesintileri yaşanırken, acil durum ekipleri olası riskleri değerlendirmek üzere sahaya gönderildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

DEPREMİN YOL AÇTIĞI TAHRİBAT

30 Temmuz’da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, Kamçatka Yarımadası ve Kuril Adaları’nda ciddi etkiler oluşturdu. Tsunami dalgaları Severo-Kurilsk’te dört metreye kadar yükseldi. Bölgede yollar, evler ve altyapı tesisleri zarar gördü.

Bir anaokulu da dahil olmak üzere bazı binalarda hasar oluştu. Deprem anında ameliyatta olan bir kişinin de aralarında bulunduğu birkaç kişi yaralandı. Elektrik ve iletişim hatlarında kesintiler meydana gelirken, bölgede geniş çaplı tahliyeler yapıldı. Japonya, Şili, Alaska, Hawaii ve ABD'nin batı kıyılarında da tsunami uyarıları devreye alındı.

Yetkililer, hem deprem hem de yanardağ patlamasına karşı bölgedeki gözlemleri artırdı. Tehlikenin boyutuna dair incelemeler devam ederken, bölgedeki sakinler uyarılar konusunda bilgilendiriliyor.