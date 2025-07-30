Uzmanlar Rusya'daki büyük depremi yorumladı! Bu büyüklükteki bir sarsıntı Türkiye'de olur mu?

Rusya'nın Kamçatka Bölgesi 8,8'lik depremle sarsıldı. ABD, Japonya, Çin ve birçok ülkede tsunami uyarıları yapıldı. Deprem uzmanları, Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremi yorumladı. Sözbilir, "Bugüne kadar meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depreminden sonraki 2'nci büyük deprem sayılabilir." derken Ersoy ise "Bu büyüklükteki bir deprem Türkiye'de meydana gelmez ama Kamçatka bölgesi buna çok da yabancı değil." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi yakınlarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ABD, Japonya, Çin, Endonezya, Filipinler, Meksika ile bazı Güney ve Orta Amerika ülkelerinde tsunami uyarıları yapıldı. Birçok ülkeyi etkileyen depremin büyüklüğü korkuturken uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

"BU BÖLGE 'ATEŞ ÇEMBERİ' YANİ 'RING OF FIİRE' OLARAK BİLİNİR"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremi değerlendirerek, "Kamçatka yerel saatine göre, 11.24'te meydana gelen Kamçatka depremi, Pasifik Okyanusu ile Asya levhası sınırı boyunca gelişti. Yani Levha sınır depremi sınıfına giriyor. Bu bölge 'ateş çemberi' yani 'ring of fire' olarak bilinir. Dünyanın gerek sismik ve gerekse de volkanik aktivite açısından en aktif bölgelerinin başında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR MEYDANA GELEN 9.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ 1960 ŞİLİ DEPREMİNDEN SONRAKİ 2'NCİ BÜYÜK DEPREM SAYILABİLİR"

Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin büyüklüğü 8.8, derinliği 20 kilometre. Bu özelliğiyle, bugüne kadar meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depreminden sonraki 2'nci büyük deprem sayılabilir. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir

"BÜYÜK DEPREMLER KOMŞU FAYLARI DA TETİKLEYEBİLİR"

Prof. Dr. Sözbilir ayrıca artçı şokların 7,5-7,8 büyüklüğüne varabileceğini açıklarken, "Tabii ki bu kadar büyük depremler komşu fayları da tetikleyebilir." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ YILDIR 8'İN ÜZERİNDE DEPREM OLMUYORDU"

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise NTV'ye yaptığı açıklamada, "Birkaç yıldır 8'in üzerinde deprem olmuyordu dünyada. Ortalama yılda 1 defa olurdu. Bu açık kapanmış oldu." dedi. Bu büyük depremlerin Pasifik Okyanusu tabanının diğer kıtaların altına dalmasıyla meydana geldiğini ifade eden Tüysüz, 7'nin üzerinde artçıların devam ettiğine dikkat çekerek uzunca bir süre de devam etmesinin beklendiğini söyledi.

"BU TARZ DEPREMLER TSUNAMİYE NEDEN OLUR"

Prof. Dr. Tüysüz, şu ifadeleri kullandı:

"Tsunami olması da doğal. Aşağı yukarı 20 kilometre derinlikteki bir fayın kırılmasıyla meydana geldi deprem. Okyanus tabanını hareket ettiren bu tarz depremler tsunamiye neden olur. Japonya depremi 9.1'di. ama depremin sığda olması nedeniyle tsunami dalgalarının büyük olması mümkün. Japonya'dakine benzer görüntülerin oluşması mümkündür."

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz

"BU BÜYÜKLÜKTEKİ BİR DEPREM TÜRKİYE'DE MEYDANA GELMEZ"

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Bu büyüklükteki bir deprem Türkiye'de meydana gelmez ama Kamçatka bölgesi buna çok da yabancı değil. Ancak binlerce kilometre uzağa ulaşabilecek dalgalardan bahsediyoruz. ABD kıyılarına da ulaşabilir." dedi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy

"ARTÇILAR YIL BOYUNCA DEVAM EDEBİLİR"

Depremin artçılarına ilişkin olarak da konuşan Ersoy, "Ana şok çok büyük olduğu için artçıları da büyük olacaktır. 7.7'ye varan artçılar meydana gelebilir. Şu an da o tür artçılar meydana geliyor. Artçılar haftalar hatta yıl boyunca devam edebilir."ifadelerini kullandı.