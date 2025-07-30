Tsunami Japonya ve Hawaii'yi vurdu! 60 santimetrelik dalgalar kıyıya ulaştı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, tsunami dalgalarının ilerleyen saatlerde Oregon, Washington ve Kaliforniya kıyılarına ulaşması bekleniyor. ABD Pasifik saatiyle 11.35’te Oregon ve Washington kıyılarına, 11.50’de Kuzey Kaliforniya kıyılarına, 12.40’ta San Francisco Körfezi’ne ve 13.00’te Los Angeles Limanı’na varması beklenen dalgaların Türkiye saatiyle karşılıkları şu şekilde:

TSİ 21.35'te Oregon ve Washington kıyılarında, TSİ 21.50’de Kuzey Kaliforniya’da, TSİ 22.40’ta San Francisco Körfezi'nde ve TSİ 23.00'te Los Angeles Limanı’nda dalga etkisinin görülmesi bekleniyor. Yetkililer, sahil şeritlerinin boşaltılmasını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Pasifik kıyılarındaki Hokkaido ve Honshu için 3 metreye kadar, diğer bölgeler içinse 1 metreye kadar tsunami uyarısı yaptı. HAWAİİ'DE SU SEVİYESİ 2,77 METRE YÜKSELDİ Kamçatka merkezli büyük depremin ardından Hawaii'nin Maui Adası’ndaki Kahului Limanı'nda su seviyesinde ani bir değişim gözlemlendi. Kamçatka merkezli büyük depremin ardından Hawaii'nin Maui Adası’ndaki Kahului Limanı'nda su seviyesinde ani bir değişim gözlemlendi.

Yetkililer, tsunami dalgalarının ulaşmasıyla birlikte 2,77 metreye (9,1 feet) varan su yükselmesi kaydedildiğini iletti. "İLK DALGA EN BÜYÜĞÜ OLMAYABİLİR" Yetkililer, tsunami dalgalarının uzun sürebileceği ve ilk dalgadan sonra gelenlerin daha büyük olabileceği uyarısında bulundu. JMA’dan yapılan açıklamada, "Tsunamiler uzun bir süre boyunca tekrar tekrar vurabilir. İlk dalgadan sonra gelen dalgalar daha büyük olabilir" denildi. HALK SIĞINAKLARA ÇEKİLDİ, DÜKKANLAR KAPATILDI Miyagi Eyaleti’ndeki Ishinomaki kentinde bir mimarlık firması işleten Kuniyoshi Katsu, alışveriş bölgesindeki ofisinin üst katına tahliye edildiğini belirterek, "Binamızın üst katlarını tahliye ettik. Yakındaki diğer dükkan sahipleri de binalarının üst katlarına taşındı" dedi. Şehirdeki tüm dükkanların tsunami uyarısının kalkmasını beklediği bildirildi. "DAHA BÜYÜK BİR DALGA OLABİLİR" Ishinomaki'de sığınaklara yönlendirilen halk, güvenli bölgelerde tanıdıklarıyla zaman geçirirken yetkililerin hoparlör sistemiyle sürekli anons yaptığı gözlemlendi. Bir vatandaş, "Hâlâ biraz endişe var, özellikle de ikinci bir dalganın ilkinden daha büyük olabileceği konuşulurken" ifadesini kullandı. YABANCI TURİSTLER UYARILDI Aomori Eyaleti’nin kıyı kenti Hachinohe’de misafirhanede kalan Minori Suzuki, tsunami uyarısını telefonundan öğrendi. Suzuki, "Bu tür durumlarda İngilizce bilgi çok azdır" diyerek, konukevindeki turistleri tahliye merkezleri hakkında bilgilendirdiğini aktardı. DEPREM SONRASI TSUNAMİ ALARMI TÜM PASİFİK'E YAYILDI ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, depremin ardından ABD’nin batı kıyısı, Hawaii ve Guam için tsunami uyarıları yayımladı. Kanada’dan Meksika’ya kadar geniş bir kıyı şeridi risk altında bulunuyor. JMA'DAN OLAĞANÜSTÜ REVİZYON: DEPREM 8,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE JMA, önce 8,0 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 8,7 olarak revize etti. Kurum, bu denli büyük bir düzeltmenin nadir görüldüğünü kabul etti. Deprem, Japonya’da 2011 Büyük Doğu Japonya Depremi’nden bu yana en güçlü sarsıntı olarak kayda geçti. KAMÇATKA'DA ARTÇI DEPREMLER: 7.0 VE 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE Ana depremin ardından Rusya’nın Kamçatka açıklarında 7,0 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bölgedeki bazı okullar, yollar ve kamu binaları hasar gördü. "SIĞINAKTAYIZ AMA DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR" Hokkaido’nun Kushiro kentinde çalışan Minori Yoshida, şirketinin afet yönetim binasına tahliye edilmesi yönündeki talimatına uydu. "Daha güçlü bir deprem ya da tsunami olabileceğinden endişeleniyorum" diyen Yoshida, uyarı kalkana kadar güvenli bölgede kalacaklarını söyledi. BAŞBAKAN ISHİBA'DAN ÇAĞRI: YÜKSEK YERLERE TAHLİYE EDİN Başbakan Shigeru Ishiba, yerel yönetimlere "hızlı ve doğru bilgilendirme" talimatı verdi. İbaraki, Wakayama ve Kanagawa eyaletlerinde kıyı bölgelerinde yaşayan binlerce kişiye tahliye emri verildi. Toplamda 175 binden fazla kişi yüksek alanlara yönlendirildi. NÜKLEER SANTRAL PERSONELİ TAHLİYE EDİLDİ Tokyo Electric Power Co., Fukushima No. 1 nükleer santralindeki personelin tahliye edildiğini ve tesisin arıtma sisteminin zarar görmediğini açıkladı. Ayrıca, Sendai Havalimanı pisti geçici olarak kapatıldı, ülke genelinde 41 demiryolu hattı durduruldu. 60 SANTİMETREYE KADAR DALGALAR GÖRÜLDÜ Japonya'nın Iwate ve Hokkaido bölgelerinde 60 santimetreye kadar dalgalar kaydedildi. Meteoroloji Ajansı, bu dalgaların yüksek gelgitle birleşmesi durumunda daha büyük su baskınlarının yaşanabileceğini aktardı. HAWAİİ'DE KIYILARA TSUNAMİ ULAŞTI Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen depremin ardından oluşan tsunami dalgaları, Pasifik Okyanusu’nu aşarak ABD’nin Hawaii eyaletine ulaştı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Hawaii kıyılarında dalga etkisinin gözlemlendiğini ve vatandaşların sahil bölgelerinden uzak durmaları gerektiğini duyurdu. Yetkililer, tsunami aktivitesinin sürebileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. PASİFİK OKYANUSU'NDA, 17 KİLOMETRE DERİNLİKTE Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin Pasifik Okyanusu sularında, yerin 17 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Bilgi, acil servis kaynaklarına dayandırılarak RIA Novosti tarafından duyuruldu. Depremin deniz tabanına yakın bir noktada meydana gelmesi, tsunami oluşum riskini artıran etkenler arasında gösteriliyor.