Türkiye Azerbaycan voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları grupta üçüncü maçına çıkıyor

Türkiye Azerbaycan voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları grupta üçüncü maçına çıkıyor

6. İslami Dayanışma Oyunları’nda yoluna kayıpsız devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncü maçında Azerbaycan ile karşılaşacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Filenin Sultanları sahne almaya devam ediyor. Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü sınavını Azerbaycan karşısında verecek. 

TÜRKİYE AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Afganistan ve İran’ı 3-0’lık skorlarla mağlup etti. Grupta 6 puanla liderlik koltuğunda bulunan milliler, üçüncü maçında sahaya Azerbaycan karşısında çıkacak. Türkiye ile Azerbaycan son olarak 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda karşılaşmış, milliler o mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Riyad’daki maç öncesi Türkiye FIVB dünya sıralamasında 3. basamakta yer alırken, Azerbaycan 48. sırada bulunuyor.

Müsabaka 9 Kasım Pazar günü TSİ 16.00’da Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki Boulevard SEF Arena’da oynanacak. Grup etabında tek devreli lig usulü uygulanırken, ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan finale yükselecek. 3. ve 4. sırayı alan ekipler ise bronz madalya için mücadele edecek.

TÜRKİYE AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Azerbaycan karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Sporseverler, karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek. 

FİLENİN SULTANLARI İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI KADROSU

Pasörler: Dilay Özdemir, Eda Nazlı Kafkas

Pasör Çaprazı: Defne Başyolcu

Smaçörler: Merve Nur Öztürk, Liza Safronova, Ege Melisa Bükmen, Aslı Tecimer, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Libero: Selin Adalı

Yunus Öçal - Başantrenör

Emrullah Aydın - Yardımcı Antrenör

Sıddıka Kutsal Han - Fizyoterapist

Caner Atasever - Fizyoterapist

