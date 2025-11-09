Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ferdi Tayfur'un serveti ne kadar, mirası kime kaldı?

Ferdi Tayfur'un serveti ne kadar, mirası kime kaldı?

Güncelleme:
Ferdi Tayfur&#039;un serveti ne kadar, mirası kime kaldı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un vefatının ardından miras tartışmaları gündemden düşmüyor. Ünlü sanatçının servetiyle ilgili ortaya atılan rakamlar ve aile içi gerilim, sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un serveti gündeme gelmeye devam ediyor. Mirasını bıraktığı isimler merak edilirken kızı Tuğçe Tayfur'dan peş peşe açıklamalar geldi. 

FERDİ TAYFUR'UN SERVETİ NE KADAR?

Usta sanatçının mirasıyla ilgili ortaya atılan rakamlar kısa sürede sosyal medya platformlarında konuşulan konular arasına girdi. Avukat Hakan Tamgüç, Ferdi Tayfur’un servetinin sanıldığı gibi 3 milyar TL değil, yaklaşık 6 milyar TL olduğunu ileri sürdü. Bu tutarın gayrimenkuller, telif gelirleri ve farklı yatırımların toplam değerinden oluştuğunu savundu. Söz konusu mal varlığı iddiaları arasında çok sayıda daire, arsa ve diğer taşınmazların bulunduğu belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre Ferdi Tayfur’un 87 dairesi, çeşitli arsaları ve Marmaris’te bir adaya sahip olduğu öne sürüldü. Ayrıca binin üzerindeki şarkısından elde edilen yıllık telif gelirlerinin 45 milyon TL’ye ulaştığı ifade edildi. 

Ferdi Tayfur'un serveti ne kadar, mirası kime kaldı? - 1. Resim

FERDİ TAYFUR'UN MİRASI KİME KALDI?

Mirasın paylaştırılmasına ilişkin hukuki süreç sürerken, ortaya atılan yüksek rakamlar aile içinde gerginliğe yol açtı. Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada avukatın beyanlarını gerçek dışı olarak nitelendirdi. “Bizden çok sen düşmüş gibisin babamın mirasının peşine bir de yanlış bilgilerle konuşuyorsun. Bize de söylesene hangi 6 milyar? Hangi evi annemden geri alacaklarmış?” sözleriyle iddialara karşı çıktı. Açıklamasında, annesinin oturduğu evin, babasının ofis olarak kullandığı yerin arsasıyla takas edildiğini de belirtti.

Miras paylaşımının nasıl şekilleneceği ve hangi varislerin hangi payı alacağı henüz kesinleşmedi. Sürecin resmi makamlarca yürütüldüğü, mal varlığının değerlemesi ve paylaşım prosedürünün netleşmesiyle ayrıntıların ortaya çıkacağı ifade ediliyor. 

