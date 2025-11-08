"6 milyar TL’lik miras" iddiası ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur'un kızı sessizliğini sert sözlerle bozdu

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un mirası yeniden gündeme oldu. Ünlü sanatçının servetinin sanılandan iki kat fazla olduğu avukatı tarafından iddia edildi.

Avukat Hakan Tamgüç, sanatçının mirasının sanılandan çok daha büyük olduğunu açıkladı. Tamgüç, yaptığı değerlendirmede Tayfur’un servetinin yaklaşık 6 milyar TL olduğunu belirtti.

Ünlü sanatçının 87 daireye, çeşitli arsalarla birlikte Marmaris’te bir adaya sahip olduğu öğrenildi. Ayrıca Tayfur’un binin üzerinde şarkısından elde ettiği yıllık telif gelirinin 45 milyon TL’ye yaklaştığı ifade edildi.

Tayfur'un gerçek servetinin 3 milyar değil, 6 milyar TL olduğu iddiası sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'u sinirlendirdi.

"HANGİ EVİ ANNEMDEN ALACAKLAR?"

Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Avukat ne oldu, istediğin olmadı diye şimdi yalan beyanlarla insanlar algı operasyonu mu yapıyorsun? Bizden çok sen düşmüş gibisin babamın mirasının peşine bir de yalan konuşarak! Bize de söylesene ya hangi 6 milyar! Hangi evi annemden geri alacaklarmış? Benim annemin oturduğu evin arsası babamın ofis olarak kullandığı yerin arsasıyla takas edildi" ifadelerine yer verdi.