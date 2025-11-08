Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Brezilya'da pole pozisyonu Lando Norris'in

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı Brezilya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı Brezilya Grand Prix'sine McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 09.511 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.

Britanyalı pilotun 0.174 saniye arkasında yer alan Kimi Antonelli (Mercedes) ikinci olurken, 0.294 saniye gerisindeki Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncü sıraya yerleşti. Son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen ise sıralama turlarının ilk bölümünde elendi ve yarınki yarışa 16. sıradan başlayacak.

Brezilya Grand Prix'sinde bugün yapılan sprint yarışını da Norris kazanmıştı. Yarış, yarın TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

