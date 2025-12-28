Gazetecilik ve televizyonculuk kariyeriyle tanınan Veyis Ateş, gözaltına alınmasının ardından arama motorlarında en çok aratılan isimlerden biri oldu. İşte Veyis Ateş’in hayatı ve kariyeri...

Veyis Ateş hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında Veyis Ateş gözaltına alındı. Ardından birçok kişi "Veyis Ateş kimdir?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Veyis Ateş kimdir? Gözaltına alınmasının ardından gündeme geldi

VEYİS ATEŞ KİMDİR?

Veyis Ateş 1973 doğumludur. 2025 itibarıyla yaklaşık 52 yaşındadır. Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan Ateş, aslen Mersinlidir ve eğitim yaşamının büyük kısmını İstanbul’da sürdürdü.

İlahiyat eğitimi aldığı yıllarda radyoculuğa ilgi duymaya başlayan Ateş, üniversite döneminde Cem Radyo’da çalışarak medya dünyasına ilk adımını attı. Mezuniyetinin ardından diksiyon eğitimi alan Ateş, 2006 yılında TV NET’te televizyon kariyerine başladı ve burada ana haber sunuculuğu ile birlikte çeşitli programların moderatörlüğünü üstlendi.

2013’te Habertürk TV’ye transfer olan Ateş, önce Ankara temsilciliği görevine getirildi, ardından 2016 yılında genel müdür oldu. 2018’de bu görevinden ayrılan Ateş, kariyerine ekran ve yazarlık çalışmalarıyla devam etti.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Taner Çağlı kimdir? Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı

Haberle İlgili Daha Fazlası