Kıvanç Tatlıtuğ dostu Kıvanç Kasabalı'yı zor gününde yalnız bırakmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı’yı son yolculuğuna uğurladı. Cenazede oldukça üzgün olduğu gözlenen Kasabalı’yı, yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ bu zor günde yalnız bırakmadı. Dedesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan Can Kasabalı’yı ise tören sırasında Tatlıtuğ teselli etti.

Oyuncu Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı’yı kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla sevenlerine duyurdu.

“AİLEMİZİN BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİK”

Babasını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Kıvanç Kasabalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ailemizin büyüğü, sevgili babamız Niyazi Kasabalı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Cihangir Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecektir.”

ACI GÜNÜNDE YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Bugün Niyazi Kasabalı için cenaze töreni düzenlendi. Cihangir Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde, Kasabalı’yı yalnız bırakmayan isimler arasında yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ da yer aldı. Törende oldukça üzgün olduğu gözlenen oyuncuyu eşi Sedef Avcı, dostları ve meslektaşları teselli etti.

CAN KASABALI’YI TÖRENDE KIVANÇ TATLITUĞ TESELLİ ETTİ

Dedesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan 12 yaşındaki Can Kasabalı’ya, babasının en yakın arkadaşlarından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ destek oldu. Törende Tatlıtuğ’un minik Can’ı teselli ettiği anlar duygusal görüntülere sahne oldu.

Cenazeye, televizyon dünyasının tanınan yapımcılarından Kerem Çatay da katılarak Kasabalı ailesine taziyelerini iletti.

Tören boyunca hem Kıvanç Kasabalı hem de ailesi zor anlar yaşarken, sevenleri acılı oyuncuya destek olmak için cami avlusunu doldurdu.

