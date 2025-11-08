Arka Sokaklar’ın unutulmaz ismi Uğur Pektaş ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan ve hala ekranlarda yer almaya devam eden Arka Sokaklar, yıllar boyunca birçok oyuncuya ev sahipliği yaptı. Dizinin unutulmaz isimlerinden biri olan Uğur Pektaş, 2006–2016 yılları arasında üstlendiği “Murat Komiser” rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Diziden ayrıldıktan sonra ekranlara ara veren Pektaş, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönem Survivor Türkiye şampiyonu olan oyuncu, özel hayatını da basından uzak tutmayı tercih ediyor.

Eski eşi Gamze Özçelik ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Murathan’ı kameralardan uzakta büyüten Pektaş, son yıllarda neredeyse hiç görünmemişti.

SON PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Ancak ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme geldi. Pektaş, paylaşımına şu notu ekledi:



“AN'ları ANI'lara dönüştürdüğümüz herkese teşekkür ederim... İyi ki var olmuşsunuz... Hayat aynasının her yansımasında içimizde bir yerde yankısı var... Yeter ki fark edelim...”

Uğur Pektaş’ın son paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Oyuncunun fotoğrafına “Hiç yaşlanmamış”, “Hala aynı karizma”, “Efsane geri döndü” gibi yorumlar yapıldı.